Hue MotionAware™

Bridge Pro独自のこの素晴しい新機能により、照明システムが自宅の周辺の動きに直感的に反応できるようになります。 同じ部屋に3台以上のライトを使用することで、あなたの存在を検出し、割り当てたすべてのライトをトリガーするモーションエリアを作成することができます。 別途モーション センサーは必要ありません。