サポート
正面のクローズアップ Hue フルカラー スターター キット: E26カラー対応電球 3個 + Bridge Pro

スターター キット: E26カラー対応電球 3個 + Bridge Pro

Bridge Proによる強力なスマート照明機能をご利用ください。 複雑なアルゴリズムやAIを搭載した機能を実行できる新しいチップを搭載、これまで以上に高速で強力になりました。 付属のカラー対応電球で、幅広いタイプのお部屋に雰囲気のある色を追加できます。

製品の特徴

  • 150以上のライト、50以上のアクセサリに対応
  • MotionAware™でモーション センサー対応のライトを実現
  • Hue Syncサラウンド照明とセキュリティの連携を実現します
  • 白色調色と1600万色のフルカラー
  • 最大 1100 ルーメン*
すべての製品仕様を表示
製品取扱説明書を探す
Zigbee セキュリティ

Zigbee セキュリティ

プライバシーが最優先です。 Zigbee と Philips Hue は、スマートライトのエコシステムへの不正アクセスを防止します。

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Bridge Pro独自のこの素晴しい新機能により、照明システムが自宅の周辺の動きに直感的に反応できるようになります。 同じ部屋に3台以上のライトを使用することで、あなたの存在を検出し、割り当てたすべてのライトをトリガーするモーションエリアを作成することができます。 別途モーション センサーは必要ありません。

容量が大きく、プロセッサが高速

容量が大きく、プロセッサが高速

Bridge ProはBridgeと比較して、3倍の容量、150以上のライト、50以上のアクセサリー、500のシーンをサポートします。さらに新しいHue Chip Proにより5倍の応答時間を実現します。   

どこからでもホーム全体をコントロール

どこからでもホーム全体をコントロール

Hue BridgeとBridge Proを使用することで、Hueアプリでどこからでもスマートホームシステムにアクセスできます。 照明の制御、セキュリティ通知の受信、またはシステムを設定してスケジュールに従った自動化を実現できます。

仕様

電球の寸法

  • 寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)

    62 x 112

デザインと表面加工

耐久性

環境

追加機能/付属品

保証

照明の特性

外装の寸法と重量

外装に関する情報

消費電力

サービス

技術仕様

ブリッジ

電球

同梱内容

サポート対象

その他

*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。 