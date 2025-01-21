ワイヤレスでどこでも設置できる

ワイヤレステクノロジーをベースとする Philips Hue スマートボタンは、ご家庭のどの場所にも簡単に設置できます。既存の照明スイッチを同梱の取付プレートに交換するか、ミニマウントを使ってお好きな面に取り付けるだけで完了です。また、ポータブル形式でもご使用いただけます。スマートボタンは磁石式なので、冷蔵庫などの磁石につく金属面に取り付けることができます。