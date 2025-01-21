サポート
正面のクローズアップ Hue フルカラー フルカラースマートボタンスターターセット E26

フルカラースマートボタンスターターセット E26

Philips Hue フルカラー E26 スターターキットで、あらゆるお部屋にムードあるカラーを。付属の Hue ブリッジに接続して莫大な機能を活用。アプリ、声、または付属のスマートボタンでコントロール。

製品の特徴

  • フルカラー
  • 最大 800 ルーメン*
  • 1600 万色以上のフルカラー ライト
  • Hue ブリッジ付属
  • スマートボタン付属
暖色からクールホワイトまで、スマートライトが空間を演出

仕事に取りかかるとき、楽しみたいとき、リラックスしたいとき。時間帯を問わず、気分に合わせて暖色からクールホワイトまで 5 万種類以上の色調を選べます。朝はすっきりと、元気をくれる明るい白色光で 1 日をスタート。夜はゴールデントーンで落ち着いた雰囲気をお楽しみください。

スマートカラーライトで雰囲気を変えて

Philips Hue はどんなシーンにも自由自在に対応 : 1,600 万種類以上のカラーを使って、ご自宅を素敵なパーティ会場に変身させたり、お休み前の読み聞かせの時間を演出したり、用途はさまざま。カラーライトをプリセットしてお好きなときに真夏の気分を楽しんだり、お手持ちの写真を使って大切な思い出をよみがえらせたりしてみませんか。

外出先でスマートライトを制御

Hue アプリを使用すれば、外出中でもご自宅のスマート照明すべてを完全にコントロールできます。 アプリだけでどこからでも照明のオン/オフができます。自宅の照明をいつでも思いのままに操作できます。

映画、テレビ番組、音楽、ゲームとのシンクロ 

スマートライトをアクションシーンや音楽のビートとシンクロさせ、臨場感のある新しいエンターテイメント体験をしましょう*。Hue ライトを映画や音楽（Spotify との連動も）、テレビ番組、またはゲームに同期する方法を選択し、エンターテインメントエリアの フルカラー Hue ライトシンクロの様子をお楽しみください。 *Hue ブリッジが必要です。 

ワンクリックで照明を制御

ワンクリックでライトコントロール — スマートフォンからの操作は不要です。照明のオン・オフ切替えは 1 回押すだけ。また、ボタンを押し続けると明暗の調整ができます。Philips Hue スマートボタンに必要な条件を予め正確に設定するだけで、必要などんな場所ででもご使用いただけます。

ワイヤレスでどこでも設置できる

ワイヤレステクノロジーをベースとする Philips Hue スマートボタンは、ご家庭のどの場所にも簡単に設置できます。既存の照明スイッチを同梱の取付プレートに交換するか、ミニマウントを使ってお好きな面に取り付けるだけで完了です。また、ポータブル形式でもご使用いただけます。スマートボタンは磁石式なので、冷蔵庫などの磁石につく金属面に取り付けることができます。

*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。 