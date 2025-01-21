E17口金 LED スマート電球
Philips Hue ウォームホワイトキャンドル電球は、伝統的なスタイルと最新のスマート照明機能が融合した製品です。 ソフトな温白色光をお楽しみいただけます。お部屋の雰囲気を完璧に演出するとともに、インテリアを引き立てます。 低調光機能により、電球の明るさを最大輝度のわずか 2% まで下げることができ、最も柔らかい光を演出します。 Matterに対応しているため、他のスマートホーム機器とのシームレスな接続ができます。 Hueアプリやスマートアシスタントによる音声コマンドで、簡単に操作できます。 Hue Bridge を使えば、スマートライトの機能をさらに多くの機能 (外出先からの操作、自動化、不在時のシミュレーションなど) を利用できます。
製品の特徴
- 最大 470 ルーメン
- 柔らかい電球色のライト
- 0.2%の低輝度に対応した調光機能
- アプリと音声によるコントロール
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
柔らかい白色の光でぴったりの雰囲気に
Hue の電球や照明設備は柔らかい白色の光を採用。明るい昼の光から薄暗い夜の光まで調光ができ、必要に応じた適切な暖かみの光でご自宅を満たせます。
Hue ブリッジでスマート照明の機能すべてを活用
Hue ブリッジは、外出先からのコントロール、音声コントロール、自動化照明など、スマート照明を真にスマートにする機能を解き放ちます。Hue ブリッジをセットアップに追加することで、没入感を生み出したり、安全で信頼性の高いテクノロジーを活用したりなど、さまざまなことを実現できます。Hue ブリッジは、これまでに見たことのないようなスマート照明のカギとなります。
仕様
電球の特性
電球の特性
ランプの形状
無指向性キャンドル
ソケット
E17
調光機能
〇