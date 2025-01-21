Philips Hue ウォームホワイトキャンドル電球は、伝統的なスタイルと最新のスマート照明機能が融合した製品です。 ソフトな温白色光をお楽しみいただけます。お部屋の雰囲気を完璧に演出するとともに、インテリアを引き立てます。 低調光機能により、電球の明るさを最大輝度のわずか 2% まで下げることができ、最も柔らかい光を演出します。 Matterに対応しているため、他のスマートホーム機器とのシームレスな接続ができます。 Hueアプリやスマートアシスタントによる音声コマンドで、簡単に操作できます。 Hue Bridge を使えば、スマートライトの機能をさらに多くの機能 (外出先からの操作、自動化、不在時のシミュレーションなど) を利用できます。