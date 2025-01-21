サポート
正面のクローズアップ Hue White ホワイト 2個セット E17 470lm

ホワイト 2個セット E17 470lm

E17タイプのHueライト。やわらかな電球色の調光でプライベートな空間をやさしく照らします。

製品の特徴

  • White
  • Bluetooth 対応
  • Hue Bridge 対応
  • 電球色光
  • Hue ブリッジ に接続してスマート コントロール*
  • 音声でコントロール
照明をあなたの声で制御*

Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。

帰るとご自宅に明るい光が

あなたがご自宅へ近づいたことを認識するように Philips Hue アプリで設定可能。車から降りたときや庭の小道を歩いているときに、選択したスマートライトが自動点灯します。

スマートライトで在宅しているかのように演出

Philips Hue アプリを使えば、外出時にいつでも照明ルーチンを設定可能。スマートライトは、選択した時刻や時折その数分前後に点灯し、あなたが在宅しているかのようにリアル演出します。

日の出と日没にスマートライトを合わせる

スマートライトを太陽のように調整したり、夜を基準として点灯させたりすることが可能。照明のオンオフ切り替えを、タイマー設定によりお望みの時刻に、またはシンプルに日の出や日没に合わせて実行できます。

スマートホームを制御するハブ: Hue ブリッジ

Hue ブリッジは各ご家庭の Philips Hue スマートライト システムに不可欠なコンポーネントです。操作オペレーションの心臓部として、スマートライト電球と Hue アプリの双方と通信を行い、すべてをしっかりと連携させます。また、ルーチンとタイマーのスケジュール設定のようなスマートホーム自動化機能も可能とします。

仕様

電球の寸法

  • 寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)

    117*39.3

耐久性

環境

追加機能/付属品

保証

照明の特性

外装に関する情報

消費電力

サービス

技術仕様

電球

同梱内容

サポート対象

その他

*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。 