*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。
ホワイト 2個セット E17 470lm
E17タイプのHueライト。やわらかな電球色の調光でプライベートな空間をやさしく照らします。
製品の特徴
- White
- Bluetooth 対応
- Hue Bridge 対応
- 電球色光
- Hue ブリッジ に接続してスマート コントロール*
- 音声でコントロール
照明をあなたの声で制御*
Philips Hue は Google Nest や Amazon Echo 対応デバイスとペアリングさせて Amazon Alexa や Google アシスタントと連携できます。シンプルな音声命令で、1 つの部屋の複数のライト、または 1 つだけのランプを操作可能です。
帰るとご自宅に明るい光が
あなたがご自宅へ近づいたことを認識するように Philips Hue アプリで設定可能。車から降りたときや庭の小道を歩いているときに、選択したスマートライトが自動点灯します。
スマートライトで在宅しているかのように演出
Philips Hue アプリを使えば、外出時にいつでも照明ルーチンを設定可能。スマートライトは、選択した時刻や時折その数分前後に点灯し、あなたが在宅しているかのようにリアル演出します。
日の出と日没にスマートライトを合わせる
スマートライトを太陽のように調整したり、夜を基準として点灯させたりすることが可能。照明のオンオフ切り替えを、タイマー設定によりお望みの時刻に、またはシンプルに日の出や日没に合わせて実行できます。
スマートホームを制御するハブ: Hue ブリッジ
Hue ブリッジは各ご家庭の Philips Hue スマートライト システムに不可欠なコンポーネントです。操作オペレーションの心臓部として、スマートライト電球と Hue アプリの双方と通信を行い、すべてをしっかりと連携させます。また、ルーチンとタイマーのスケジュール設定のようなスマートホーム自動化機能も可能とします。
仕様
電球の寸法
電球の寸法
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)
117*39.3