日の出と日没にスマートライトを合わせる

スマートライトを太陽のように調整したり、夜を基準として点灯させたりすることが可能。照明のオンオフ切り替えを、タイマー設定によりお望みの時刻に、またはシンプルに日の出や日没に合わせて実行できます。