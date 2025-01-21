正面のクローズアップ ライトリボン Hue Play TV テープライト 65インチ

Hue Play TV テープライト 65インチ

Hue Play TV テープライトでHueのホームエンターテインメントの世界を体験しましょう。 Hue Play TV テープライトは、RGBWWICテクノロジーを採用しているため、映画や番組の内容にシームレスに調和する、カラフルなウォールウォッシング効果を生み出します。 鮮やかなシーンは鮮やかな色彩で映し出され、暗いシーンは高度な調光機能によって雰囲気たっぷりに表現されるため、まるで映画館のような体験をお楽しみいただけます。 Chromasyncは、複数のHueライト同士で正確なカラーマッチングを実現します。 Hue Sync TVアプリ、Hueスクリーンシンクカメラ、またはHDMIシンクボックスを使って、お好みの方法でライトを同期させましょう。 同期を行っていないときは、ライトリボン使って雰囲気のある照明を作り出し、快適な視聴体験をお楽しみください。 サイズに合わせてカットし、付属のブラケットで取り付けるだけで、テレビの背面に簡単に設置できます。 数々のデザイン賞を受賞したHueアプリを使用することで、手軽に操作やカスタマイズできます。

製品の特徴

  • グラデーション付きウォールウォッシング効果
  • RGBWWICテクノロジー
  • Chromasync による正確なカラーマッチング
  • 65インチまでの TV に最適
  • デバイスとHueアプリの同期が必要です
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仕様

電球の特性

  • 調光機能

デザインと表面加工

耐久性

追加機能/付属品

照明の特性

ストリング ライト/ライトリボン

その他

外装の寸法と重量

消費電力

製品寸法・重量

サービス

技術仕様

電球

同梱内容

サポート対象

その他