Hue Play TV テープライト 85インチ

Hue Play TV テープライトでHueのホームエンターテインメントの世界を体験しましょう。 Hue Play TV テープライトは、RGBWWICテクノロジーを採用しているため、映画や番組の内容にシームレスに調和する、カラフルなウォールウォッシング効果を生み出します。 鮮やかなシーンは鮮やかな色彩で映し出され、暗いシーンは高度な調光機能によって雰囲気たっぷりに表現されるため、まるで映画館のような体験をお楽しみいただけます。 Chromasyncは、複数のHueライト同士で正確なカラーマッチングを実現します。 Hue Sync TVアプリ、Hueスクリーンシンクカメラ、またはHDMIシンクボックスを使って、お好みの方法でライトを同期させましょう。 同期を行っていないときは、ライトリボン使って雰囲気のある照明を作り出し、快適な視聴体験をお楽しみください。 サイズに合わせてカットし、付属のブラケットで取り付けるだけで、テレビの背面に簡単に設置できます。 数々のデザイン賞を受賞したHueアプリを使用することで、手軽に操作やカスタマイズできます。