Play グラデーションライトリボン Proで、Hueのホームエンターテインメント体験をさらに充実させましょう。 OmniGlowテクノロジーが、映画や番組の映像に合わせて、極めて滑らかで均一なウォールウォッシングのグラデーション効果を生み出します。 鮮やかなシーンは鮮やかな色彩で映し出され、暗いシーンは高度な調光機能によって雰囲気たっぷりに表現されるため、まるで映画館のような体験をお楽しみいただけます。 Chromasyncは、複数のHueライト同士で正確なカラーマッチングを実現します。 Hue Sync TVアプリ、Hueスクリーン同期、またはHDMI同期ボックスを使って、お好みの方法でライトを同期させましょう。 同期操作をしていないときは、ライトリボンを使って、テレビ鑑賞に完璧な雰囲気を作り出しましょう。 サイズに合わせてカットし、付属のブラケットで取り付けるだけで、テレビの背面に簡単に設置できます。 数々の賞を受賞したHueアプリを使用することで、手軽に操作やカスタマイズできます。