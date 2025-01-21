トワイライト睡眠サポートライト - ブラック
一日を通してより活力を感じられるよう設計されたこのベッドサイドランプです。科学的な根拠に基づいたシーン設計を採用しており、気分を高める照明効果を実現しています。 さらに、ColorCastのグラデーション投影テクノロジーにより、寝室の雰囲気を美しく彩ります。
製品の特徴
- カラーキャスト テクノロジー
- 2つの光源
- 超低輝度の調光
- カスタムで目覚めと眠りを自動化
シームレスに色をブレンド
1 つのライトで、なめらかに混ざりあう豊かな色彩を演出します。ライトの色が自然に溶け合う、独特の照明効果を楽しむことができます。
朝の太陽を再現したあかりで目覚めましょう
夜明けのシーンを設定した起床オートメーション機能を使えば、まだ太陽が昇っていない時間であっても、Philips Hueのグラデーションライトによる夜明けの色彩で朝を迎えることができます。 朝の柔らかい光がともり、色が混ざり合いながら、グラデーション照明の全体にわたって移り変わっていく様子をご堪能ください。 光が次第に明るくなり、色を変えていくことで、日の出を再現し、より自然な目覚めを得られるようサポートします。
仕様
デザインと表面加工
デザインと表面加工
カラー
ブラック
素材
合成物質