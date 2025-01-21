朝の太陽を再現したあかりで目覚めましょう

夜明けのシーンを設定した起床オートメーション機能を使えば、まだ太陽が昇っていない時間であっても、Philips Hueのグラデーションライトによる夜明けの色彩で朝を迎えることができます。 朝の柔らかい光がともり、色が混ざり合いながら、グラデーション照明の全体にわたって移り変わっていく様子をご堪能ください。 光が次第に明るくなり、色を変えていくことで、日の出を再現し、より自然な目覚めを得られるようサポートします。