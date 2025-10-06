Philips Hueでは、能力に関係なく、誰もが当社の電子商取引サービスに平等にアクセスできるべきだと考えています。 そのため、当社では、ショップや電子商取引サービスに容易にアクセスできるようにするために、懸命に取り組んでいます。 当社は、WCAG 2.2レベルAAガイドラインおよび欧州アクセシビリティ法に定められた標準に従うよう努めています。 方法は次のとおりです。
私たちはアクセシビリティが継続的なプロセスであることを認識しており、着実に改善していくことに尽力しています。 アクセシビリティに対する当社のアプローチには、次の基本原則が含まれます。
Philips Hueショップのアクセシビリティに問題がある場合や、アクセシビリティの改善に関するご提案がございましたら、カスタマー サポートにお問い合わせください。
