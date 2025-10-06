サポート

Philips Hueショップのアクセシビリティに関する声明

Philips Hueでは、能力に関係なく、誰もが当社の電子商取引サービスに平等にアクセスできるべきだと考えています。 そのため、当社では、ショップや電子商取引サービスに容易にアクセスできるようにするために、懸命に取り組んでいます。 当社は、WCAG 2.2レベルAAガイドラインおよび欧州アクセシビリティ法に定められた標準に従うよう努めています。 方法は次のとおりです。

 

1. 当社の電子商取引サービスの機能に関する情報

  • キーボードのアクセシビリティ: 運動障害のあるユーザーは、キーボードを使用してショップ内を移動し、購入を完了できます。 マウス、ポインター、その他のデバイスを必要とせずに、すべてのリンク、ボタン、フォームに完全にアクセスできるようにしました。
  • 明確なタブ オーダー: キーボード操作を使用するユーザーがショップ内を簡単に移動できるよう、タブ オーダーを論理的に設定しました。
  • フォーカス状態: すべてのインタラクティブ要素にフォーカス状態を実装し、視覚障害や認知障害のあるユーザーを含むすべてのユーザーがアクティブな要素を簡単に識別できるようにしました。

 

2. アクセス可能な形式での情報の提示

  • コンテンツへ移動するボタン: ユーザー インターフェイスにはコンテンツへ移動するボタンが用意されており、キーボード操作やスクリーン リーダーを使用しているユーザーは、繰り返しの多いコンテンツを簡単にスキップして、より関連性の高いセクションに簡単に移動できます。
  • 画像の説明テキスト: ほとんどの製品画像や編集画像には説明が含まれているため、スクリーン リーダーを使用する視覚障害のあるユーザーが、伝えられる内容を理解できます。

 

3. 読みやすさの向上

  • 色のコントラスト: 視覚障害のあるユーザーがコンテンツを操作して理解できるように、コントラスト要件を満たすように主な色を変更しました。
  • 調整可能なフォント サイズ: ユーザーはブラウザの設定でテキスト サイズを変更できます。 スムーズに動作するように相対フォント サイズに切り替えました。

私たちはアクセシビリティが継続的なプロセスであることを認識しており、着実に改善していくことに尽力しています。 アクセシビリティに対する当社のアプローチには、次の基本原則が含まれます。

  • 認識可能: 画像の代替テキスト、適切なコントラスト、テキスト形式で表示される画像などの機能を提供します。
  • 操作可能: 当社のWebサイトが支援技術とキーボードを使用してナビゲート可能であることを確認します。
  • わかりやすい: 当社のWebサイトが使いやすく、明確な説明と一貫したレイアウトを提供していることを確認します。
  • 堅牢: 最新の支援技術やデバイスで適切に機能するようにWebサイトを構築します。

 

お問い合わせ

Philips Hueショップのアクセシビリティに問題がある場合や、アクセシビリティの改善に関するご提案がございましたら、カスタマー サポートにお問い合わせください。

