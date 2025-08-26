Hue Bridge Proのセットアップ方法

1. この時点ではまだ、Hue Bridge を接続しないでください。

QRコードをスキャンする必要があるので、手の届くところに置いておきましょう。

2. 追加するHueデバイスが複数ありますか?

まとめて手元に置いておき、 同じ手順ですべてのQRコードをスキャンします。

3. Hueアプリはありますか？

携帯電話のアプリストアからダウンロードしてください。