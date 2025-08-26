すべてのHue製品は同じ簡単なQRコード設定に従うため、すべてのHueデバイスを同時にスキャンして設定できます。
Hue Bridge Proのセットアップ方法
Bridge Proのセットアップ手順
1. Hue アプリを開きます。
初めて開く場合は、Hue Bridge を追加するかどうかを尋ねられます。 [はい] をタップします。
スキップをタップした場合でも、心配はいりません! [設定] を開き、[デバイス] をタップしてから、青いプラス (+) アイコンをタップします。
2. QRコードをスキャンします。
スキャンに成功したら、[Next] をタップします。
注: お使いの製品に QR コードがない場合は、[ヘルプが必要です] > [QR コードなし] の順にタップして、[Hue Bridge pro] を選択します。
3. Hue Bridge Proを接続する方法を、Wi-Fi経由 (付属のイーサネットケーブルは不使用)、またはイーサネットケーブル使用のいずれかより選択します。
付属のUSB-C電源ケーブルを使用してHue Bridge Proに電源を入れると、アプリが最終手順を説明します。
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。