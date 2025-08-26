サポート

Hue Bridge Proのセットアップ方法

すべてのHue製品は同じ簡単なQRコード設定に従うため、すべてのHueデバイスを同時にスキャンして設定できます。

まずこれを読んでください!

1. この時点ではまだ、Hue Bridge を接続しないでください。
QRコードをスキャンする必要があるので、手の届くところに置いておきましょう。

2. 追加するHueデバイスが複数ありますか?
まとめて手元に置いておき、 同じ手順ですべてのQRコードをスキャンします。

3. Hueアプリはありますか？
携帯電話のアプリストアからダウンロードしてください。

Bridge Proのセットアップ手順

1. Hue アプリを開きます。
     初めて開く場合は、Hue Bridge を追加するかどうかを尋ねられます。 [はい] をタップします。
     スキップをタップした場合でも、心配はいりません! [設定] を開き、[デバイス] をタップしてから、青いプラス (+) アイコンをタップします。

2. QRコードをスキャンします。
     スキャンに成功したら、[Next] をタップします。

注: お使いの製品に QR コードがない場合は、[ヘルプが必要です] > [QR コードなし] の順にタップして、[Hue Bridge pro] を選択します。

3.  Hue Bridge Proを接続する方法を、Wi-Fi経由 (付属のイーサネットケーブルは不使用)、またはイーサネットケーブル使用のいずれかより選択します。
    付属のUSB-C電源ケーブルを使用してHue Bridge Proに電源を入れると、アプリが最終手順を説明します。

