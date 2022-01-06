Hue Bridge が接続され、Hue アプリに追加されていますか？

Hue Bridge のプラグがコンセントに差し込まれ、Wi-Fi に接続され、Hue アプリに追加されているはずです。まだ行っていない場合は、最初に HueBridge をインストールします。

Hue Bridge をセットアップする方法

Hue Tap Switch を取り付けましたか？

取り付け方法がわからない場合は、Hue Tap Switch に付属のマニュアルを参照してください。