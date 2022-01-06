Hue Bridge を使用すると、スマート照明のすべての機能にアクセスできます。Hue Tap Switch の接続は簡単です。
セットアップ ガイド
Hue Tap Switch のセットアップ方法
Hue Bridge とつながる
セットアップを開始する前に
Hue Bridge が接続され、Hue アプリに追加されていますか？
Hue Bridge のプラグがコンセントに差し込まれ、Wi-Fi に接続され、Hue アプリに追加されているはずです。まだ行っていない場合は、最初に HueBridge をインストールします。
Hue Tap Switch を取り付けましたか？
取り付け方法がわからない場合は、Hue Tap Switch に付属のマニュアルを参照してください。
Hue Tap Switch をセットアップする
- Hue アプリを開きます。
- [設定] タブに移動し、[アクセサリー] をタップします。
4. [アクセサリーを追加] をタップします。
4. [Hue Tap Switch] をタップして、画面の指示に従います。
5. Hue アプリが Hue Tap Switch を検出したら、Hue Tap Switch が制御する部屋またはゾーン、およびボタンの機能を選択できるようになります。
サポートが必要な場合
Hue Tap Switch のセットアップについてさらにサポートが必要な場合は、FAQ を参照するか、Philips Hue のサポートにお問い合わせください。
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。