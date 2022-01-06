サポート

Hue Bridge とつながる

Hue Bridge を使用すると、スマート照明のすべての機能にアクセスできます。Hue Tap Switch の接続は簡単です。

セットアップを開始する前に

Hue Bridge が接続され、Hue アプリに追加されていますか？

Hue Bridge のプラグがコンセントに差し込まれ、Wi-Fi に接続され、Hue アプリに追加されているはずです。まだ行っていない場合は、最初に HueBridge をインストールします。

Hue Bridge をセットアップする方法

Hue Tap Switch を取り付けましたか？

取り付け方法がわからない場合は、Hue Tap Switch に付属のマニュアルを参照してください。

Hue Tap Switch をセットアップする

  1. Hue アプリを開きます。
  2. [設定] タブに移動し、[アクセサリー] をタップします。
設定

4. [アクセサリーを追加] をタップします。

アクセサリーを追加

4. [Hue Tap Switch] をタップして、画面の指示に従います。

5. Hue アプリが Hue Tap Switch を検出したら、Hue Tap Switch が制御する部屋またはゾーン、およびボタンの機能を選択できるようになります。

Hue Tap Switch

サポートが必要な場合

Hue Tap Switch のセットアップについてさらにサポートが必要な場合は、FAQ を参照するか、Philips Hue のサポートにお問い合わせください。

Hue Tap Switch の FAQ > 

サポートに移動 >

