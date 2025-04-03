サポート

Hue電球またはランプのセットアップ方法

すべてのHue製品は同じ簡単なQRコード設定に従うため、すべてのHueデバイスを同時にスキャンして設定できます。

まずこれを読んでください!

1. まだライトを設置しないでください。
QR コードのスキャンが必要になるため、手近な場所に置いておきます。

2. 追加するHueデバイスが複数ありますか?
まとめて手元に置いておき、 同じ手順ですべてのQRコードをスキャンします。

3. Hueアプリをお持ちですか?
携帯電話のアプリストアからダウンロードしてください。

ブリッジで接続する
Hue ブリッジ なしで接続

ブリッジで接続する

電球とランプのセットアップ手順

Hue ブリッジ を接続して、Hue アプリに追加する必要があります。 

まだやってないのですか？ ブリッジの設定方法を学びます

 

1. Hue アプリを開きます。

2. ホームタブで、 3つのドット (…) アイコンをタップします。 次に、[デバイスを追加] をタップします。

Hueアプリの[ホーム] タブで、インジケーターが 3 点アイコンを指している状態 / Hueアプリの3 点アイコンメニューで、インジケーターが [デバイスを追加] を指している状態

注: [設定] タブを開いた後に、[デバイス] をタップすることもできます。 右上隅にある 青いプラス (+) アイコン をタップします。

Hueアプリの設定タブで、インジケーターがデバイスを指している状態 / Hueアプリのデバイス メニューで、インジケーターが青い [+] (追加) アイコンを指している状態

3.  スマート ボタンを追加する部屋を選択します。

Hue アプリの「部屋にデバイスを追加」画面が表示され、部屋を選択するようユーザーに促している状態

4. QRコードをスキャンします。
     追加する Hue デバイスがほかにもある場合は、そちらもスキャンします。 デバイスのスキャンが正常に完了したら、 「次へ」をタップします。 

注: お使いの製品に QR コードがない場合は、[QR コードなし] をタップして、製品を検索して追加するか、シリアル番号を使用してして製品を追加します。

Hue アプリの「デバイスの追加」画面で、インジケーターが [QRコードをスキャン] ボタンを指している状態 / Hueアプリの「QRコードをスキャン」画面で、インジケーターが [次へ] ボタンを指している状態

5.  ライトを取り付けて電源を入れます。
    設置が完了したら、[次へ] ボタンをタップして選択した部屋のライトを確認します。
        

Hueアプリのスキャン済みデバイスが表示され、インジケーターが [次へ] ボタンを指している状態 / Hueアプリの追加したデバイスを示す確認画面が表示されている状態

6. ライトに名前を付けます。 
    その後、追加した各ライトに名前を付け、アイコンを選択できるようになります。
        

Hueアプリのスキャン済みデバイスが表示され、インジケーターが [次へ] ボタンを指している状態 / Hueアプリの追加したデバイスを示す確認画面が表示されている状態

Hue ブリッジ なしで接続

Bluetoothセットアップ手順

1.  モバイル デバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認してください。

コントロールセンターが表示されているiPhone、Hueアプリの設定が表示されているiPhone

2. Hue アプリを開きます。

コントロールセンターが表示されているiPhone、Hueアプリの設定が表示されているiPhone

3. 設定 タブを開き、 デバイスをタップします。 右上隅にある 青いプラス (+) アイコン をタップします。

コントロールセンターが表示されているiPhone、Hueアプリの設定が表示されているiPhone

4. QRコードをスキャンします。 
    追加するHueデバイスがさらにある場合は、一度に1つずつスキャンして設定できます。

注: 製品にQRコードがない場合は、[ QRコードなし ] をタップし、検索するかシリアル番号を使用して追加します。

コントロールセンターが表示されているiPhone、Hueアプリの設定が表示されているiPhone

サポートが必要な場合

FAQをご覧いただくか、サポートにお問い合わせください。 

