1. まだライトを設置しないでください。

QR コードのスキャンが必要になるため、手近な場所に置いておきます。

2. 追加するHueデバイスが複数ありますか?

まとめて手元に置いておき、 同じ手順ですべてのQRコードをスキャンします。

3. Hueアプリをお持ちですか?

携帯電話のアプリストアからダウンロードしてください。