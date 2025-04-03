すべてのHue製品は同じ簡単なQRコード設定に従うため、すべてのHueデバイスを同時にスキャンして設定できます。
Hue電球またはランプのセットアップ方法
まずこれを読んでください!
1. まだライトを設置しないでください。
QR コードのスキャンが必要になるため、手近な場所に置いておきます。
2. 追加するHueデバイスが複数ありますか?
まとめて手元に置いておき、 同じ手順ですべてのQRコードをスキャンします。
3. Hueアプリをお持ちですか?
携帯電話のアプリストアからダウンロードしてください。
1. Hue アプリを開きます。
2. ホームタブで、 3つのドット (…) アイコンをタップします。 次に、[デバイスを追加] をタップします。
注: [設定] タブを開いた後に、[デバイス] をタップすることもできます。 右上隅にある 青いプラス (+) アイコン をタップします。
3. スマート ボタンを追加する部屋を選択します。
4. QRコードをスキャンします。
追加する Hue デバイスがほかにもある場合は、そちらもスキャンします。 デバイスのスキャンが正常に完了したら、 「次へ」をタップします。
注: お使いの製品に QR コードがない場合は、[QR コードなし] をタップして、製品を検索して追加するか、シリアル番号を使用してして製品を追加します。
5. ライトを取り付けて電源を入れます。
設置が完了したら、[次へ] ボタンをタップして選択した部屋のライトを確認します。
6. ライトに名前を付けます。
その後、追加した各ライトに名前を付け、アイコンを選択できるようになります。
Hue ブリッジ なしで接続
Bluetoothセットアップ手順
1. モバイル デバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認してください。
2. Hue アプリを開きます。
3. 設定 タブを開き、 デバイスをタップします。 右上隅にある 青いプラス (+) アイコン をタップします。
4. QRコードをスキャンします。
追加するHueデバイスがさらにある場合は、一度に1つずつスキャンして設定できます。
注: 製品にQRコードがない場合は、[ QRコードなし ] をタップし、検索するかシリアル番号を使用して追加します。
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。