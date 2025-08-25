Hue製品の大部分はHue MotionAware™ テクノロジーをサポートしています。 ただし、一部のデバイスは、新機能のためのメモリ容量が不足している古いモデルであるため、または機能の性質上この機能を効率的に使用できない可能性があるため（たとえば、特定のバッテリー駆動アクセサリでバッテリーの消耗が早いなど）、MotionAware™ テクノロジーをサポートしない場合があります。 以下のリストには、Hue MotionAware™ をサポートしていないデバイスとそのモデルIDが表示されます。 Hueアプリで「設定」>「ソフトウェア更新」に移動すると、デバイスにこれらのモデルIDがあるかどうかを確認できます。
HueデバイスでMotionAware™ を使用できますか?
|製品タイプ
|モデルID
|Hue Goテーブル ランプ
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011、LLC012
|Hueカラーダウンライト
|LCT002
|Hue Color ランプ
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7、7602031I6、7602031J6、7602031K6、7602031N6、7602031P7、7602031PU、7602031U7、915005821901、915005822001、915005822301、915005822501、915005822601、LCT026、LCT030、LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001、LOM002、LOM003、LOM004、LOM005、LOM006、LOM007、LOM008、LOM009、LOM010、LOM010、LOM011
|調光器スイッチ
|RWL020、RWL021、RWL022
|スマートボタン
|ROM001、RDM003、RDM005
|ウォールスイッチモジュール
|RDM001、RDM004
|Tap dial switch
|RDM002、RDM006
|Tap Switch
|ZGPスイッチ
|Friends of Hue スイッチ
|FOHSWITCH
|屋内モーションセンサー
|SML001、SML003
|屋外モーションセンサー
|SML002、SML004
|コンタクト センサー
|SOC001
|カメラ/ドアベル
|CMW001、CMW002、CMW003、CMW004、CMW005、CMB001、CMB002
|サードパーティのデバイス (HueおよびFriends of Hueを除く)
|（複数可）
