Hue製品の大部分はHue MotionAware™ テクノロジーをサポートしています。 ただし、一部のデバイスは、新機能のためのメモリ容量が不足している古いモデルであるため、または機能の性質上この機能を効率的に使用できない可能性があるため（たとえば、特定のバッテリー駆動アクセサリでバッテリーの消耗が早いなど）、MotionAware™ テクノロジーをサポートしない場合があります。 以下のリストには、Hue MotionAware™ をサポートしていないデバイスとそのモデルIDが表示されます。 Hueアプリで「設定」>「ソフトウェア更新」に移動すると、デバイスにこれらのモデルIDがあるかどうかを確認できます。