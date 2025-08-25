サポート

HueデバイスでMotionAware™ を使用できますか?

Hue製品の大部分はHue MotionAware™ テクノロジーをサポートしています。 ただし、一部のデバイスは、新機能のためのメモリ容量が不足している古いモデルであるため、または機能の性質上この機能を効率的に使用できない可能性があるため（たとえば、特定のバッテリー駆動アクセサリでバッテリーの消耗が早いなど）、MotionAware™ テクノロジーをサポートしない場合があります。 以下のリストには、Hue MotionAware™ をサポートしていないデバイスとそのモデルIDが表示されます。 Hueアプリで「設定」>「ソフトウェア更新」に移動すると、デバイスにこれらのモデルIDがあるかどうかを確認できます。 

製品タイプ モデルID
Hue Goテーブル ランプ 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011、LLC012
Hueカラーダウンライト LCT002
Hue Color ランプ LCT001
Hue Go 7602031C7、7602031I6、7602031J6、7602031K6、7602031N6、7602031P7、7602031PU、7602031U7、915005821901、915005822001、915005822301、915005822501、915005822601、LCT026、LCT030、LLC020
Hue Iris LLC010
Hue lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001、LOM002、LOM003、LOM004、LOM005、LOM006、LOM007、LOM008、LOM009、LOM010、LOM010、LOM011
調光器スイッチ RWL020、RWL021、RWL022
スマートボタン ROM001、RDM003、RDM005
ウォールスイッチモジュール RDM001、RDM004
Tap dial switch RDM002、RDM006
Tap Switch ZGPスイッチ
Friends of Hue スイッチ FOHSWITCH
屋内モーションセンサー SML001、SML003
屋外モーションセンサー SML002、SML004
コンタクト センサー SOC001
カメラ/ドアベル CMW001、CMW002、CMW003、CMW004、CMW005、CMB001、CMB002
サードパーティのデバイス (HueおよびFriends of Hueを除く) （複数可）

