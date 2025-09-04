最終更新日: 2025年 9月
1. 本書の内容およびお客様と当社の関係。
a. 当社は、本 Hue 利用規約 (以下「本規約」) がお客様にとって興味深いものではないことを認識していますが、本規約を理解することは、お客様が当社に期待できること、および当社がお客様に求めるものを認識するために重要です。
b. お客様と当社の関係: 本規約には、お客様と当社の関係が規定されています。 「当社」と記載があるときは、Philips Hue 製品のメーカーである Signify Netherlands B.V. (オランダ商工会議所登録番号: 17061150、VAT 番号: NL009076992B01、事業拠点: High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands) を意味します。
c. 対象サービス: 本サービスは、Philips Hue 製品および Hue 製品 (以下「本製品」と総称) に関するサービスであり、本製品に組み込まれたソフトウェアのお客様によるアクセスと使用、お客様のスマートフォンまたはタブレットにダウンロードされる当社アプリのお客様によるアクセスと使用、ならびに当社のウェブサイトおよびアプリを介してアクセス可能な、本製品に関するサービスおよび機能を対象とします。 これらすべてを総称して、「本サービス」といいます。 本製品は、通常の条件および操作での家庭内での使用のみを目的として特別に設計および開発されています。
d. 年齢制限: お客様は、契約を締結するための法定年齢に達していない場合、保護者または法定後見人の方に、本規約に同意すること、本サービスを利用すること、またユーザー アカウントを作成することを許可してもらう必要があります。
e. 本書の規定外の事項: お客様による本製品のご購入には、本製品のご購入の際に適用される販売条件が適用され、お客様の居住国においてお客様が消費者として有する保証に対する法的権利が含まれます。 本サービスの特定の機能は、当該機能に対して当社が提供する追加条件の対象となる場合があります。
f. 第三者による設定: お客様が、標準規格 (Matter、Zigbee)、Apple Home App、または他の態様 (例: 他のスマート ホーム デバイスを介して本製品を制御するため) を使用して、第三者を介して本製品を設定することを選択した場合 (「第三者による設定」)、お客様は、第三者による設定の一環として本規約を承諾し、これに同意することになります。 かかる第三者による設定を通じて、お客様は、関連する本サービスの制限を含め、本規約に拘束されるものとします。 本製品がかかる第三者のシステムに設定された後は、お客様の世帯の他の構成員が (さらに) 本製品を追加する可能性があるため、お客様は、本製品を使用する世帯内のすべてのユーザーに本規約を通知し、これを遵守させる責任を単独で負うものとします。 当社は、本規約に個人的に同意していない個人による本製品の使用から生じる結果について、一切の責任を負いません。
2. 本サービスの利用。
a. 本サービスの利用許可: 当社はお客様に対し、お客様ご自身の所有または管理・監視権限下にある本製品の管理・監視を行う目的で本サービスを利用することを許可します。
b. ユーザー アカウントの登録: 本サービスでは、お客様は本サービスの利用のために、ユーザー アカウントを所有することが必要です。 お客様は、ご自身の情報 (ユーザー アカウントのセットアップのための情報) の正確性、およびお客様のユーザー アカウントを安全に維持するための対策を講じることに責任を負います。 お客様のプライバシーに関する詳細については、セクション 5 を参照してください。
c. 個人への権限付与: お客様が、管理者アカウントをお持ちの場合 (以下、このようなユーザーを「管理者」または「オーナー」といいます)、本サービスで認められているとおり、ユーザー アカウントを使って本製品および本サービスへのアクセスや、これらの利用、監視、および管理を行う権限を他の個人に付与することができます。 当該個人を「認定ユーザー」といいます。 お客様は、信頼できる個人にのみ、本製品および本サービスにアクセスする権限を付与する必要があります。
d. 本サービスの向上:
• 当社は常に提供物の向上に努めているため、本サービスおよび本製品は、随時変更される可能性があります。 当社は、(不具合の) 修正もしくは変更の提供による本サービスのアップデート、新たな機能もしくは特長の導入、何らかの機能、特長、コンポーネント、もしくはコンテンツの変更もしくは (一時的または恒久的な) 廃止、特定の機能の制限、または本サービスの一部もしくは全部のアクセス制限を行う場合があります。 これらのアップデートおよび変更を総称して「アップデート」といいます。
• 場合によって、当該アップデートにより、従来のハードウェア デバイス、サードパーティのサービス、ソフトウェアの構成、またはセットアップが本サービスと機能しなくなる可能性があります。本サービスの利用継続のため、お客様は当該デバイス、サービス、構成、またはセットアップのアップグレードまたは変更を求められる場合があります。
• 当社のウェブサイト (https://www.philips-hue.com/endofsupportpolicy) でお客様に別途提供されている当社のサポート終了ポリシーが適用されます。 当社のサポート終了ポリシーと、本製品に対し当社が提供する保証の間に相違がある場合、またはサポート終了ポリシーにより、本製品のサポートが記載の保証期間内に終了する場合は、サポート終了ポリシーが当該保証の条件よりも優先されるものとします。
• アップデートは、追加通知またはお客様からの追加同意を得ることなく、自動的に発生する場合があります。 お客様は、当該自動アップデートに同意するものとします。 お客様が当該アップデートの自動インストールを希望されない場合、アプリの設定の際にそのように指示することができます。 また、当社は、お客様にご自身でアップデートをインストールするよう求める場合があり、お客様はアップデートを速やかに行うことに責任を負うものとします。 お客様がアップデートをインストールしない場合、お客様がリスク (セキュリティ上のリスクなど) に曝されたり、お客様に本サービスを提供する当社の責任および能力が影響を受けたり、制限されたりすることがあります。
e. 本サービスへの影響: 本サービスが適切に機能するかどうかは、お客様の Wi-Fi ネットワーク、有効なワイヤレス デバイス (スマートフォンまたはタブレットなど)、および (本製品のうち特定のものに関しては) ブロードバンド インターネット アクセスなど、第三者のデバイスおよびサービス プロバイダーによるデータ通信の影響を受けます。 このような第三者デバイスおよびサービス、本製品・本サービスとのこれらの互換性や適切な設定、ならびに関連コストは、いずれも Signify の管理下にはなく、当社はこれらに対して責任を負いません。 これらのデバイスまたはサービスが何らかの理由で中断、遅延したり、提供拒否やその他の形で制限された場合は、当該制限の期間中に本サービスの信頼性や可用性が損なわれる可能性があります。 これらの第三者のデバイスおよびサービスにかかる料金については、お客様が負担するものとします。 特に、記録したビデオのストリーミングや視聴には、追加の高額な料金がかかる場合があります。
f. お客様の行動: 本サービスの提供にあたり、当社は本サービスをすべてのお客様に提供することを望んでいます。したがって、お客様は以下の行動規則を遵守する必要があります。
• 適用法 (輸出管理および制裁、プライバシー、知的財産権に関するものなど) を遵守すること。
• 本サービスに悪影響や混乱をもたらしたり、これを妨害または濫用したりしないこと。
• お客様は、お客様が米国政府の取引禁止対象国または米国政府が「テロ支援国家」に指定した国に居住していないこと、およびお客様が米国政府の禁止または制限リストに記載されていないことを表明および保証するものとします。
g. ビデオおよび/またはオーディオ コンテンツとの併用: 本製品を、特定のビデオおよび/またはオーディオ コンテンツと組み合わせて利用する場合、不快感の原因となりうる特定の光の組み合わせを発生させるおそれがあることに留意してください。 かかる場合、本製品と当該コンテンツとの併用は中止してください。
h. 追加で別の本製品が必要となる可能性: 特定の本製品の使用には、当社が使用説明書に記載した別の本製品が追加で必要となる場合があります。
i. 本サービスに関連する連絡: 当社は、当社のウェブサイトまたはアプリを通じて、発表およびその他の情報をお客様に提供する場合があります。 本製品、本サービス、または本規約に関してご不明な点がある場合は、当社の消費者ケア窓口にお問い合わせください。
j. ご意見・ご要望: 当社は、本サービスおよび本製品に関するご意見・ご要望を歓迎します。 ご意見・ご要望をお寄せいただいた場合、当社はお客様に対していかなる義務も負うことなく、適宜対応いたします。
k. 脆弱性: ワイヤレス接続またはインターネット接続を使用する製品、またはあらゆる種類のネットワーク (クラウド ストレージなど) に接続する製品は、安全ではない可能性があり、さまざまなマルウェアやスパイウェアによって悪用またはハッキングされるおそれがあります (以下「脆弱性」)。 脆弱性は、悪意を持った人物がそれを突破口として、お客様のシステムもしくは関連する製品をセキュリティ攻撃用に武装もしくは武装解除する、お客様のデータもしくは他者のデータを表示、抽出、変更、破壊、窃取、開示もしくは改変する、お客様のアクティビティおよび他者のアクティビティを監視および/もしくは偵察する、インターネットおよびネットワークを停止させる、お客様のアカウントへの意図しないもしくは不正なアクセスを他者に提供する、またはその他の方法で人、財産、もしくはデータを危険にさらす可能性があります。 当社は、本サービスが安全であること、および/または本サービスに脆弱性がない、もしくは本サービスが脆弱性の影響を受けないことについて、いかなる保証も表明も行いません。
l. 不可抗力: 当社は、お客様に対して、天災、自然災害、テロ、暴動、または戦争を含め、当社の合理的な支配の及ばない状況によって引き起こされる不履行または履行遅延について責任を負わないものとします。
m. AI 機能: 「AI 機能」とは、本製品または本サービスに組み込まれた人工知能機能を指します。 当社は、特定の作業を行うために AI 機能を追加することがあり、導入にあたっては、その動作方法、制限、および制約についてお客様にお知らせします。 AI 機能の性能は、これらの機能が使用するデータの品質と可用性によって異なります。 AI 機能は常に期待どおりに動作するとは限らず、当社は、これらの機能が常に良好なパフォーマンスを発揮し、正確で、信頼性が高いことをお約束することはできません。 AI 機能は、誤った、不完全な、または想定外の結果をもたらす場合があります。 お客様は、AI 機能を、当社が提供する指示に従って使用しなければならず、違法または禁止されている活動に使用してはなりません。
3. お客様情報。
a. ユーザー提出物およびデバイス データ: 本サービスの一部において、お客様およびお客様の認定ユーザーは、さまざまな方法で本サービスに対して、または本サービスを介して、情報を保存または提供することができます。これらの情報を「ユーザー提出物」といいます。 お客様がユーザー提出物を提供することを選択する場合は、以下の権利を付与するために必要な権利をご自身が有していること、およびかかる提供が合法であることを確認してください。 また、当社は本サービスを通じ、お客様が本サービスと接続する本製品およびさまざまなデバイス、第三者のサービスまたはアプリケーションのご利用状況に関する情報を、(多くの場合自動的に) 入手します。これらの情報を「デバイス データ」といいます。 お客様のユーザー提出物およびデバイス データは引き続きお客様の所有物であり、したがって、お客様はご自身のユーザー提出物およびデバイス データにおいてお客様が有するあらゆる所有権を引き続き有します。
b. お客様のデータの使用許可: 以下のセクション 5 に定めるプライバシー権に従い、およびお客様が欧州連合に所在している場合はデータ通知 (以下で定義) にも従い、お客様は、本サービスを利用することによって、当社 (ならびに当社のライセンシー、エコシステム パートナー、および請負業者) が次の行為をできるよう、世界的 (すなわち、世界中で許諾される) かつロイヤルティー フリー (すなわち、無償) のライセンスを当社に付与することになります。
• お客様のユーザー提出物およびデバイス データをホスト、複製、配布、変更、伝達、および使用すること - 当社が、当社のシステムにこれらを保存したり、アクセス可能にしたりすることなど。
• お客様のユーザー提出物およびデバイス データへのアクセスを、認定ユーザーおよびサードパーティの製品およびサービス (以下に定義) のために許可すること。
• 本製品および本サービスを運用および改善すること (アップデートの作成を含む)。
• 新たな技術、製品、およびサービスを開発すること。
• https://www.philips-hue.com/privacy (以下「プライバシーに関する通知」) に掲載されている当社の該当するプライバシーに関する通知に記載されている他の目的のため。
お客様が欧州連合に所在する場合、当社は、お客様による本製品または本サービスの使用を通じて生成された Product Data および Related Service Data (EU データ法 – EU 規則 2023/2854 で定義される意味を有します) を、上記の目的で使用する場合があります。 デバイス データおよびユーザー提出物は Product Data または Related Service Data に該当する場合があります。 当社は、Hue データ通知 (以下「データ通知」) に従って、特定の Product Data および Related Service Data へのアクセスをお客様に提供します。https://www.philips-hue.com/datanoticeをご覧ください。
c. お客様情報のセキュリティ: お客様情報の完全性およびセキュリティは当社の関心事です。したがって、当社は適切なセキュリティ対策を講じるよう取り組みます。 しかし、当社は、無許可のサードパーティによる当社のセキュリティ対策の突破、およびお客様情報の不当な目的への利用を不可能にすることを保証することはできません。 Signify の責任ある公開に関する詳細については、https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure の「coordinated vulnerability disclosure (協調的な脆弱性の公開)」についてのページをご覧ください。
4. 他社の製品およびサービス。
a. 他社の製品およびサービスへのアクセス: 本サービスにより、本製品を他社の製品、アプリ、およびサービス (以下「Third-Party Products and Services」) と接続することが可能な場合があります。 この接続を有効化するには、当社がお客様のユーザー提出物およびデバイス データを、関連するサードパーティと交換する必要がある場合があります。 お客様は、サードパーティの製品およびサービスとの接続および利用について責任を負うものとし、当社は、サードパーティの製品およびサービスに関して、ならびに本製品および本サービスと、サードパーティの製品およびサービスとの接続に関して、一切の責任を負わないものとします。 お客様がサードパーティの製品およびサービスを通じて本製品をオンボーディングし、稼働させ、運用し、および/または使用することを選択した場合、お客様は、本サービス (全体的または部分的に) を利用できなくなり (またはお客様による本サービスの完全な利用に影響が生じる可能性があります)、さらに、セクション 2d にかかわらず、アップデートは、関連するサードパーティのロールアウトに依拠します。 当社は、本規約により、サードパーティの製品およびサービスを通じた本製品のオンボーディング、稼働、運用、および/または使用に関連するあらゆる責任を明示的に否認します。 サードパーティの製品およびサービスを通じた本製品のオンボーディング、稼働、運用、および/または使用に関連するあらゆる紛争、問題、または請求は、お客様と該当のサードパーティアプリケーションプロバイダーの間で解決されるものとし、当社はかかる事項に関与しないものとします。
b. 通信規格および通信方法: 本製品は、公開されたまたは一般的に利用可能なさまざまな通信規格または通信方法を利用し、当社が製造したものではないその他の製品、システム、またはサービスによって同様に利用されるスマート デバイスまたは接続デバイスに対応できます。 当社が指定していない、または当社が本製品および本サービスとの互換性を認定していないこれらの製品や関連サービスは、同一または類似の通信規格または通信方法を利用して動作すると規定されていても、本製品および本サービスに対応しないおそれがあります。
c. 第三者のサイトとのリンク: 当社のウェブサイト、アプリ、または連絡には、その他の独立した第三者のサイトへのリンクが含まれている場合があります。 これらのリンクは、便宜を図る目的でのみ提供されており、当社の管理下にはありません。したがって、当社はかかるサイトのコンテンツを承認したり、これらに責任を負ったりしません。
5. お客様のプライバシー。
a. 個人データ: お客様のプライバシーは Signify にとって重要です。 https://www.philips-hue.com/privacy に掲載されている当社のプライバシーに関する通知は、本サービスの利用に適用されます。 特に、当社がお客様から収集する個人データの種類、お客様が所有する本製品および本サービス、当社によるお客様の個人データの利用方法、当社がお客様の個人データを処理する必要がある法的根拠、ならびにお客様のプライバシーに関する権利について記載されたこれらの文書をお読みください。 特定の製品およびサービスについて、追加のプライバシーに関する通知を別途、提供する場合があります。
b. Cookies: 場合によっては、Cookies やその他のトラッキング技術が Signify で使用されることがあります。 Cookie への同意 (https://www.philips-hue.com/cookie-notice に掲載)、または Cookie の技術およびその利用目的の詳細をご覧ください。
6. サービスの停止および終了。
a. サービスの停止: 当社は、セキュリティ上の理由、システムの故障、メンテナンスおよび修理、またはその他の状況により、お客様に通知を提供することなく、本サービスを一時的に停止する場合があります。
b. お客様による本サービスへのアクセスの終了または停止: お客様は、本サービスの利用をいつでも自由に取りやめることができます。 以下のいずれかに該当する場合、当社は、お客様による本サービスへのアクセスを終了または停止したり、お客様のユーザー アカウントを削除したりする権利を有します。
• 当社の誠意ある判断に照らし、お客様が本規約に違反して本サービスまたは本製品を利用したと考えられる場合
• 当社が、法的要件または裁判所命令に従うためにそれらの措置を要求された場合
• お客様の行為が、ユーザー、第三者、または当社に損害または不利益を与えると、当社が合理的に判断した場合
• お客様が 2 年間、ご自身のアカウントにサインインしなかった場合
7. 当社のコンテンツおよびソフトウェア。
a. 知的財産権: 当社は、お客様による本サービスの利用を許可しますが、本サービスに関する当社 (ならびに当社のサプライヤーおよびライセンサー) の知的財産権は、引き続き当社 (ならびに当社のサプライヤーおよびライセンサー) が有します。
b. 当社のコンテンツ: 本サービスには、当社に帰属するコンテンツが含まれます。 お客様は本規約で許可されたとおりに当社のコンテンツを利用できますが、当社のコンテンツに関する一切の知的財産権は、引き続き当社が有します。 当社のブランド表示、ロゴ、または法的通知を削除、毀損、または変更しないでください。
c. 他社のコンテンツ: お客様は本サービスを通じ、他の人物または組織に帰属するコンテンツにアクセス可能な場合があります。 お客様は、当該人物もしくは組織の許可がない限り、または法律で許可されていない限り、それらのコンテンツを使用してはなりません。
d. ソフトウェア: 本サービスの一部には、本製品に組み込まれた当社のアプリまたはソフトウェアなど、ソフトウェアへのアクセスとその利用が含まれます。 当社は、本サービスの一部として、当該ソフトウェアを利用する許可をお客様に付与します。 本ライセンスは、世界的 (したがって、全世界で有効な)、非独占的 (したがって、当社は、当該ソフトウェアのライセンスを他者にも許諾することができます)、個人的 (したがって、お客様はライセンスを他者に付与することはできません)、および譲渡不可能な (したがって、お客様は他者に当該権利を譲渡することはできません) ライセンスです。 本サービスの一部には、当社がお客様に利用可能にする、オープン ソース ライセンス規約に基づいて提供されるソフトウェアが含まれます。 当該オープン ソース ライセンスの規定は、本規約の一部より明示的に優先される場合があるため、当該ライセンスを必ずお読みください。
e. 禁止事項: お客様は、本サービスまたは本サービスに含まれるソフトウェアのいかなる部分も、複製、変更、配布、販売、またはリースすることはできません。 また、お客様は、適用法によって許可されていない限り、当社のソース コードのいずれも、リバース エンジニアリングしたり、抽出を試みたりしてはなりません。
8. 免責事項および責任。
a. 免責事項: 当社は、本サービスに対するお客様の経験を可能な限り楽しいものにしたいと考え、本サービスに多大な自信を持っていますが、本サービスが期待どおり機能しない可能性が常にあるため、当社は、本サービスを「現状のまま」および「現状有姿で」お客様に提供することのみ可能であり、本サービス (本サービスのコンテンツ、本サービスの特定の機能、または本サービスがお客様のニーズを満たすための可用性、信頼性、もしくは能力を含む) について、いかなる保証または確約もできないことを認識しています。 残念ながら本サービスが機能しない場合、当社は、お客様の期待を損ない、ご不便をおかけすることを明確に認識していますが、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
b. 当社の責任: 当社は、いかなる間接的、結果的、懲罰的、特別、または付随的損害に対しても責任を負いません。 お客様による本サービスの利用に起因または関連する当社の責任の総額は、(i) 違反前の 3 か月間に該当するサービスの利用に対してお客様が支払った料金 (該当する場合)、または (ii) 50 ユーロのうち、いずれか少ない方の金額を限度とします。 本規約では、適用法で許可された範囲内でのみ、当社の責任が制限されます。
9. 紛争の解決、準拠法、および裁判所。
a. 適用法により認められている最大限の範囲において、および本セクション 9 またはセクション 11 の以下の段落で明示的に規定されている範囲を除き、本規約、お客様と当社との関係、およびお客様による本サービスの利用は、お客様の居住国の法律に準拠し、お客様および当社は、お客様の地方裁判所の専属管轄権に服することに合意するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約、およびその他の管轄区域の法律の適用を指示するその他の法律の適用可能性は、明示的に否定され、除外されるものとします。
b. お客様が米国の居住者である場合、本規約、お客様と当社との関係、およびお客様による本サービスの利用は、抵触法および法の選択の規定を除き、ニュージャージー州の法律に準拠します。
c. お客様がカナダの居住者である場合、本規約、お客様と当社との関係、およびお客様による本サービスの利用は、法の選択および抵触法の規定の適用を除き、オンタリオ州の法律に準拠します。
d. お客様がフランスの居住者である場合、ナンテールの裁判所が専属管轄権を有するものとします。
e. お客様がインドの居住者である場合、相違および紛争が発生した際は、お客様および当社は、2015 年仲裁調停法 (その改正を含む) に従い、双方により相互に指名された 1 名の仲裁人による仲裁を介して、当該相違および紛争を解決することに合意するものとします。仲裁地は、ハリヤナ州グルガオンとします。
f. お客様がスリランカの居住者である場合、相違および紛争が発生した際は、お客様および当社は、2005 年仲裁法 (その改正を含む) に従い、双方により相互に指名された 1 名の仲裁人による仲裁を介して、当該相違および紛争を解決することに合意するものとします。仲裁地は、インド、ニューデリーとします。
g. お客様がマレーシアの居住者である場合、西マレーシアの裁判所が専属管轄権を有するものとします。
h. お客様が中国の居住者である場合、中国の上海の地方裁判所が専属管轄権を有するものとします。
i. お客様が台湾の居住者である場合、台湾、台北の地方裁判所が専属管轄権を有するものとします。
お客様がチェコ共和国の居住者である場合、チェコ取引調査機構 http://www.coi.cz に連絡することもできます。
10. 本規約について。
a. 法律により、お客様は本規約などの契約によって制限不可能な、特定の権利を有する場合があります。 本規約はいかなる方法によっても、それらの権利を制限することを意図するものではありません。
b. 特定の規定が無効または執行不能であると判明した場合、当該規定は、本規約のその他のいかなる規定にも影響しません。
c. お客様による本規約の不遵守の後に、当社が直ちに措置を講じない場合でも、当社が今後、措置を講じる権利を有しないことを意味するものではありません。
d. 当社は、本サービスの変更、または当社の事業運営方法の変更、または法律、規制もしくはセキュリティ上の理由により、本契約を自由に更新できるものとします。 当社がお客様に重大な影響を与える重要な変更を行った場合、当社は、Hue アプリを通じて通知する、当社のウェブサイトに通知を掲載する、電子メールを送信する、または他の手段によって、お客様に通知するために合理的な努力を払うものとします。 このような警告や通知の後にお客様が何もしないか、または本サービスを継続して利用した場合、お客様が当該変更を認めて承諾したこととなります。
e. 本サービスのすべてが、お客様の居住国で利用可能であるとは限りません。
f. 当社へのお問い合わせ方法については、当社のウェブサイト https://www.philips-hue.com/support#contact をご覧ください。
g. 本サービスの期間中または終了後も存続すべき規定は、(その旨が明示されているかどうかにかかわらず) そのように存続するものとします。
11. 特定の製品、特定のサービス、または特定の国に適用される条件。
本セクション 11 には、特定の本製品、特定の本サービス、または特定の国に適用される追加条件を記載します。 本セクション 11 と、本セクション 11 以外の本規約の規定との間に相違がある場合は、本セクション 11 が優先されるものとします。
• トルコ: 現地のお問い合わせ先電話番号は 0850 390 19 22です。また、プライバシーに関する通知はこちらをご覧ください。https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• 早期アクセス: アプリで特定機能向け「早期アクセス」を有効にすることで、その機能がすべてのユーザーに利用可能となるより早くその機能にアクセスする権利を得ることに同意したことになります (「早期アクセス機能」と言います)。この機能を使うと、エラーやバグ、および一般のアプリユーザー向け標準リリース (「標準リリース」と言います) で通常は見られない他の問題が生まれる可能性が高くなります。 早期アクセス機能は「現状有姿」および「利用可能」として提供されますが、それらの機能がうまく働かない可能性は常にあるため、当社や、当社の関連会社、ライセンサーおよび/またはサプライヤーは、早期アクセス機能 (そのコンテンツ、特定機能、もしくは、あなたのニーズに沿った可用性、信頼性または能力を含みます) についていかなる保証や約束も行いません。 当社は標準リリースに早期アクセス機能を取り入れ続ける義務を負わず、早期アクセス機能に変更を加えたり早期アクセス機能の提供を停止したりすることがあります。 また標準機能でリリースされるものと早期アクセス機能に違いが生まれる場合があります。 早期アクセス機能に対して不満をお持ちの場合、それに関連したあなたの権利と改善策は、プライバシーに関する通知に従い、あなたによる早期アクセス機能の使用終了に限られることに対して、あなたは理解および同意するものとします。 なお誠に申し訳ございませんが、早期アクセス機能が働かないという事由が発生する場合があります。何卒ご了承ください。 早期アクセス機能の利用を中止したいときはいつでも、アプリでの無効化 (可能な場合) やアプリの削除および再インストールにより無効化できます。 早期アクセス機能についての本セクションは、早期アクセス機能に関する限り、その標準リリースや中止まで適用されるものとなります (その前に生まれるいかなる事柄にも優先します)。
• Hue Secure 追加条件: Hue Secure サービスは、米国、カナダ、英国、アイルランド、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ、ドイツ、オーストリア、スイス、フランス、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ブルガリア、チェコ共和国、エストニア、ハンガリー、リトアニア、ラトビア、ポーランド、ルーマニア、セルビア、スロベニア、およびスロバキアでご利用いただけます。また、お客様による該当する Hue Secure 製品および Hue Secure サービスの利用には、別紙 1 に定められている Hue Secure 追加条件が適用されます。
• 米国: カリフォルニア州の居住者への通知: カリフォルニア州民法第 1789.3 条に基づき、カリフォルニア州の居住者には、消費者権利に関する次の通知を受ける権利があります。「当社のウェブサイトまたは本規約に関して質問または苦情がある場合は、お問い合わせ用のリンク (https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us) からお問い合わせください。 顧客満足部門 (400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807) 宛てに書面でご連絡いただくか、Signify (1 (800) 555-0050) までお電話いただくこともできます。 カリフォルニア州の居住者は、カリフォルニア州消費者局の消費者サービス部門の苦情支援ユニットに郵送 (1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834) または電話 ((916) 445-1254 または (800) 952-5210) で連絡することができます。」
• モーション センサー機能: お客様が上記 (本セクション 11 の 3 番目の箇条書き) 以外の管轄区域にお住まいの場合であっても、お客様は、Hue モーション センサーを当社アプリで使用して、当社アプリ経由で通知を受信したり、イベントのタイムラインを表示したり、ライト アラームをオフにしたりできる場合があります (以下「モーション センサー機能」)。 このような場合、当該モーション センサー機能は本利用条件に基づいてサービスに含まれることとなり、本利用条件に加え、以下の追加条件がお客様の使用に適用されます。(i) 技術的要件およびその他の要件を、当社がお客様に提供する指示ならびに仕様に厳密に従って、取得、設定、および維持することについては、お客様がご自身の責任で行うものとします。(ii) お客様がモーション センサー機能の使用中に受信したいかなる情報やイベントについても、当社が監視や応答を行うことはありません。 受信した通知に応じた行動 (警察ないしは適切な緊急対応サービスへの連絡など) を行うか否かについては、専らお客様 (またはお客様の認定ユーザー) の判断によるものとします。(iii) センサーが検出範囲外にある場合、または壁、家具、その他の物体によって妨害あるいは遮蔽されている場合は、誤通知や検出エラーが発生することがあります。また、システムのメンテナンス、故障、あるいはその他の状況により、(一時的な) 中断が発生することがあります。 当社では、中断なき使用を保証することはありません。(iv) 法律により認められている最大限の範囲において、当社はここに、適用法に反する使用を含む、お客様によるモーション センサー機能の使用に関連する一切の責任を明示的に否認いたします。(v) 当社では、モーション センサー機能が不法侵入者、強盗、および / または窃盗など望ましくない事象の発生を軽減ないしは排除することについていかなる表明も保証も行わないものとし、またお客様も、そのような事象ないしはその結果を回避、または最小限に抑えるにあたって、モーション センサー機能に依存しないことに同意するものとします。 お客様ご自身で適切な保険に加入し、損失のリスクに備えることとなります。 モーション センサー機能が、お客様の国では個人データとみなされる可能性のあるデータを取得する可能性があります。 当該データが個人データと見なされる限りにおいて、お客様は、ご自身が適用対象となる個人情報保護法を遵守する責任を負うものとします。
• お客様のアプリ ストア経由の支払い:
• お客様が、当社アプリ経由で、お客様が使用する関連アプリストア (Apple App Store または Google Play Store) (以下「お客様のアプリ ストア」) を通じて、(本サービス、またはこれに加えて当社が提供する、本規約では別段の定めのない他のサービス (以下「有料サービス」) に関連する) 料金を支払う場合、お客様は、お客様のアプリ ストアで選択した支払い方法およびその条件に従うことができます。。
• お客様のアプリ ストアを通じて (有料サービスに関する) 支払いを当社が受領しなかった場合、当社は、関連する有料サービスをキャンセルする権利を留保します。
12. Apple が課すエンドユーザー規約。
Hue アプリを Apple, Inc. (以下「Apple」) の App Store からダウンロードした場合、または Hue アプリを iOS デバイスで使用する場合、お客様は、Apple に関する次の通知を読んで理解し、当該通知に同意したことを認めるものとします。 「本規約は、Apple との間ではなく、お客様と当社の間でのみ締結されるものであり、Apple は本サービスまたはその内容について責任を負いません。 Apple は、Hue アプリに関するメンテナンスおよびサポート サービスを提供する義務を一切負わないものとします。 Hue アプリが適用される保証に準拠していない場合、お客様は Apple に通知することができ、Apple は Hue アプリの該当する購入価格をお客様に返金するものとします。また、適用法によって許容される最大限の範囲において、Apple は Hue アプリに関して他のいかなる保証義務も負いません。 Apple は、Hue アプリ、またはお客様による Hue アプリの所有および/もしくは使用に関連するお客様または第三者による請求に対応する責任を負いません。これには、(a) 製造物責任に関する請求、(b) Hue アプリが適用される法的要件または規制要件に準拠していない旨の請求、および (c) 消費者保護または類似の法令に基づいて行われる請求が含まれます。 Apple は、Hue アプリ、ならびに/またはお客様による Hue アプリの所有および使用が第三者の知的財産権を侵害している旨の当該第三者の請求を調査、防御、和解、および解消する責任を負いません。 お客様は、Hue アプリを使用する場合、適用される第三者の条件に従うことに同意するものとします。 Apple および Apple の子会社は、本規約の第三者受益者であり、お客様が本規約に同意した時点で、Apple は、本規約の第三者受益者として、お客様に対して本規約を強制する権利を有します (また、その権利を受け入れたものとみなされるものとします)。 セクション 2a に定められている利用許可は、Apple ブランドの製品で Hue アプリを使用してお客様の製品を管理および監視する譲渡不能の権利に限定されます。
バージョン 2025 年 9 月 -アプリ 5 から適用可能
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。