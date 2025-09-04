2. 本サービスの利用。

a. 本サービスの利用許可: 当社はお客様に対し、お客様ご自身の所有または管理・監視権限下にある本製品の管理・監視を行う目的で本サービスを利用することを許可します。

b. ユーザー アカウントの登録: 本サービスでは、お客様は本サービスの利用のために、ユーザー アカウントを所有することが必要です。 お客様は、ご自身の情報 (ユーザー アカウントのセットアップのための情報) の正確性、およびお客様のユーザー アカウントを安全に維持するための対策を講じることに責任を負います。 お客様のプライバシーに関する詳細については、セクション 5 を参照してください。

c. 個人への権限付与: お客様が、管理者アカウントをお持ちの場合 (以下、このようなユーザーを「管理者」または「オーナー」といいます)、本サービスで認められているとおり、ユーザー アカウントを使って本製品および本サービスへのアクセスや、これらの利用、監視、および管理を行う権限を他の個人に付与することができます。 当該個人を「認定ユーザー」といいます。 お客様は、信頼できる個人にのみ、本製品および本サービスにアクセスする権限を付与する必要があります。

d. 本サービスの向上:

• 当社は常に提供物の向上に努めているため、本サービスおよび本製品は、随時変更される可能性があります。 当社は、(不具合の) 修正もしくは変更の提供による本サービスのアップデート、新たな機能もしくは特長の導入、何らかの機能、特長、コンポーネント、もしくはコンテンツの変更もしくは (一時的または恒久的な) 廃止、特定の機能の制限、または本サービスの一部もしくは全部のアクセス制限を行う場合があります。 これらのアップデートおよび変更を総称して「アップデート」といいます。

• 場合によって、当該アップデートにより、従来のハードウェア デバイス、サードパーティのサービス、ソフトウェアの構成、またはセットアップが本サービスと機能しなくなる可能性があります。本サービスの利用継続のため、お客様は当該デバイス、サービス、構成、またはセットアップのアップグレードまたは変更を求められる場合があります。

• 当社のウェブサイト (https://www.philips-hue.com/endofsupportpolicy) でお客様に別途提供されている当社のサポート終了ポリシーが適用されます。 当社のサポート終了ポリシーと、本製品に対し当社が提供する保証の間に相違がある場合、またはサポート終了ポリシーにより、本製品のサポートが記載の保証期間内に終了する場合は、サポート終了ポリシーが当該保証の条件よりも優先されるものとします。

• アップデートは、追加通知またはお客様からの追加同意を得ることなく、自動的に発生する場合があります。 お客様は、当該自動アップデートに同意するものとします。 お客様が当該アップデートの自動インストールを希望されない場合、アプリの設定の際にそのように指示することができます。 また、当社は、お客様にご自身でアップデートをインストールするよう求める場合があり、お客様はアップデートを速やかに行うことに責任を負うものとします。 お客様がアップデートをインストールしない場合、お客様がリスク (セキュリティ上のリスクなど) に曝されたり、お客様に本サービスを提供する当社の責任および能力が影響を受けたり、制限されたりすることがあります。

e. 本サービスへの影響: 本サービスが適切に機能するかどうかは、お客様の Wi-Fi ネットワーク、有効なワイヤレス デバイス (スマートフォンまたはタブレットなど)、および (本製品のうち特定のものに関しては) ブロードバンド インターネット アクセスなど、第三者のデバイスおよびサービス プロバイダーによるデータ通信の影響を受けます。 このような第三者デバイスおよびサービス、本製品・本サービスとのこれらの互換性や適切な設定、ならびに関連コストは、いずれも Signify の管理下にはなく、当社はこれらに対して責任を負いません。 これらのデバイスまたはサービスが何らかの理由で中断、遅延したり、提供拒否やその他の形で制限された場合は、当該制限の期間中に本サービスの信頼性や可用性が損なわれる可能性があります。 これらの第三者のデバイスおよびサービスにかかる料金については、お客様が負担するものとします。 特に、記録したビデオのストリーミングや視聴には、追加の高額な料金がかかる場合があります。

f. お客様の行動: 本サービスの提供にあたり、当社は本サービスをすべてのお客様に提供することを望んでいます。したがって、お客様は以下の行動規則を遵守する必要があります。

• 適用法 (輸出管理および制裁、プライバシー、知的財産権に関するものなど) を遵守すること。

• 本サービスに悪影響や混乱をもたらしたり、これを妨害または濫用したりしないこと。

• お客様は、お客様が米国政府の取引禁止対象国または米国政府が「テロ支援国家」に指定した国に居住していないこと、およびお客様が米国政府の禁止または制限リストに記載されていないことを表明および保証するものとします。

g. ビデオおよび/またはオーディオ コンテンツとの併用: 本製品を、特定のビデオおよび/またはオーディオ コンテンツと組み合わせて利用する場合、不快感の原因となりうる特定の光の組み合わせを発生させるおそれがあることに留意してください。 かかる場合、本製品と当該コンテンツとの併用は中止してください。

h. 追加で別の本製品が必要となる可能性: 特定の本製品の使用には、当社が使用説明書に記載した別の本製品が追加で必要となる場合があります。

i. 本サービスに関連する連絡: 当社は、当社のウェブサイトまたはアプリを通じて、発表およびその他の情報をお客様に提供する場合があります。 本製品、本サービス、または本規約に関してご不明な点がある場合は、当社の消費者ケア窓口にお問い合わせください。

j. ご意見・ご要望: 当社は、本サービスおよび本製品に関するご意見・ご要望を歓迎します。 ご意見・ご要望をお寄せいただいた場合、当社はお客様に対していかなる義務も負うことなく、適宜対応いたします。

k. 脆弱性: ワイヤレス接続またはインターネット接続を使用する製品、またはあらゆる種類のネットワーク (クラウド ストレージなど) に接続する製品は、安全ではない可能性があり、さまざまなマルウェアやスパイウェアによって悪用またはハッキングされるおそれがあります (以下「脆弱性」)。 脆弱性は、悪意を持った人物がそれを突破口として、お客様のシステムもしくは関連する製品をセキュリティ攻撃用に武装もしくは武装解除する、お客様のデータもしくは他者のデータを表示、抽出、変更、破壊、窃取、開示もしくは改変する、お客様のアクティビティおよび他者のアクティビティを監視および/もしくは偵察する、インターネットおよびネットワークを停止させる、お客様のアカウントへの意図しないもしくは不正なアクセスを他者に提供する、またはその他の方法で人、財産、もしくはデータを危険にさらす可能性があります。 当社は、本サービスが安全であること、および/または本サービスに脆弱性がない、もしくは本サービスが脆弱性の影響を受けないことについて、いかなる保証も表明も行いません。

l. 不可抗力: 当社は、お客様に対して、天災、自然災害、テロ、暴動、または戦争を含め、当社の合理的な支配の及ばない状況によって引き起こされる不履行または履行遅延について責任を負わないものとします。

m. AI 機能: 「AI 機能」とは、本製品または本サービスに組み込まれた人工知能機能を指します。 当社は、特定の作業を行うために AI 機能を追加することがあり、導入にあたっては、その動作方法、制限、および制約についてお客様にお知らせします。 AI 機能の性能は、これらの機能が使用するデータの品質と可用性によって異なります。 AI 機能は常に期待どおりに動作するとは限らず、当社は、これらの機能が常に良好なパフォーマンスを発揮し、正確で、信頼性が高いことをお約束することはできません。 AI 機能は、誤った、不完全な、または想定外の結果をもたらす場合があります。 お客様は、AI 機能を、当社が提供する指示に従って使用しなければならず、違法または禁止されている活動に使用してはなりません。