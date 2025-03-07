お使いの電源ユニットが交換対象であるかを確認する際は、まず、製品の電源を抜くか、電源スイッチを切ります。

電源ユニットの前面には、4 桁の製造コード（書式：YYWW）が表示されています。 4 桁のうち「YY」の部分は製造年を、「WW」の部分は製造週を表しています。 製造コードのそばに、部品番号と電圧範囲が表示されているはずです。

以下の条件に該当する製品が、交換サービス プログラムの対象となります。

説明 販売形態／セット品 電圧 部品番号 製造コード 40 W 電源ユニット 基本パック／個別販売 220V～240V S040WN2400167 2038 以下 40 W 電源ユニット 基本パック／個別販売 100V～120V S040VN2400167 2037 以下 40 W 電源ユニット 5m 屋外用ライトリボン 220V～240V E040FP2400167 2051 以下 40 W 電源ユニット 5m 屋外用ライトリボン 100V～120V S040VN2400167 2044 以下 20 W 電源ユニット 2m 屋外用ライトリボン 220V～240V S024BI2400083 2143 以下 20 W 電源ユニット 2m 屋外用ライトリボン 100V～120V S024BI2400083 2146 以下

例：

Calla ボラード（40 W 電源ユニットを含む）を購入されたとします。 電源ユニットの電圧は 220V ～ 240V で、部品番号は「S040WN2400167」でした。電圧範囲が該当するため、購入された 電源ユニットは問題による影響を受ける可能性があります。 さらに、最初の 2 桁（製造年）が 20 未満であるか、次の両方が該当する場合は、該当対象であることが確定します。

コード最初の 2 桁が、「20」である。

コード末尾の 2 桁が、「38」以下である。

この例の場合、電源ユニットの部品番号は「S040WN2400167」であり、製造コードは該当範囲外であると考えられます。

製造コード「2038」の 電源ユニットは、今回のケースに該当します。

製造コード「2111」の 電源ユニットは、今回のケースに該当しません。