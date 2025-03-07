徹底的な調査を行ったところ、極めて稀なケースではありますが、一部の Philips Hue 20W・40W屋外用電源ユニット（PSU）が水漏れにより損傷し、電源がショートして 電源ユニットに通電する恐れがあります。湿度のある環境下で、接触の際に感電したり、周囲の物質に引火したりするリスクがあります。
Philips Hue 屋外用電源ユニット
徹底的な調査を行ったところ、極めて稀なケースではありますが、一部の Philips Hue 20W・40W屋外用電源ユニット（PSU）が水漏れにより損傷し、電源がショートして 電源ユニットに通電する恐れがあります。湿度のある環境下で、接触の際に感電したり、周囲の物質に引火したりするリスクがあります。
これらの電源ユニットは、2018 年から 2021 年にかけて、以下の製品シリーズの基本パックとともに出荷、または個別に販売されました。
Lily スポット ライト
Lily XL スポット ライト
Calla ペデスタル ライト
Econic ペデスタル ライト
Impress ペデスタル ライト
Calla 大型ペデスタル ライト
屋外 40W 電源
ライトリボン屋外用 5m
ライトリボン屋外用 2m
Philips Hue 製品を安心してお使いいただくために、これらの該当する PSU について交換サービス プログラムを開始しました。あらゆるリスクを防ぐため、製品が故障した場合、消費者の皆様は電源ユニットに触れる前に、まず電源を切るようお願いいたします。
お使いの電源ユニットが交換対象であるかを確認する際は、まず、製品の電源を抜くか、電源スイッチを切ります。
電源ユニットの前面には、4 桁の製造コード（書式：YYWW）が表示されています。 4 桁のうち「YY」の部分は製造年を、「WW」の部分は製造週を表しています。 製造コードのそばに、部品番号と電圧範囲が表示されているはずです。
以下の条件に該当する製品が、交換サービス プログラムの対象となります。
|
説明
|
販売形態／セット品
|
電圧
|
部品番号
|
製造コード
|
40 W 電源ユニット
|
基本パック／個別販売
|
220V～240V
|
S040WN2400167
|
2038 以下
|
40 W 電源ユニット
|
基本パック／個別販売
|
100V～120V
|
S040VN2400167
|
2037 以下
|
40 W 電源ユニット
|
5m 屋外用ライトリボン
|
220V～240V
|
E040FP2400167
|
2051 以下
|
40 W 電源ユニット
|
5m 屋外用ライトリボン
|
100V～120V
|
S040VN2400167
|
2044 以下
|
20 W 電源ユニット
|
2m 屋外用ライトリボン
|
220V～240V
|
S024BI2400083
|
2143 以下
|
20 W 電源ユニット
|
2m 屋外用ライトリボン
|
100V～120V
|
S024BI2400083
|
2146 以下
例：
Calla ボラード（40 W 電源ユニットを含む）を購入されたとします。 電源ユニットの電圧は 220V ～ 240V で、部品番号は「S040WN2400167」でした。電圧範囲が該当するため、購入された 電源ユニットは問題による影響を受ける可能性があります。 さらに、最初の 2 桁（製造年）が 20 未満であるか、次の両方が該当する場合は、該当対象であることが確定します。
この例の場合、電源ユニットの部品番号は「S040WN2400167」であり、製造コードは該当範囲外であると考えられます。
製造コード「2038」の 電源ユニットは、今回のケースに該当します。
製造コード「2111」の 電源ユニットは、今回のケースに該当しません。
以下のリンクから表示されるフォームに、ご記入ください。 電源ユニット前面の写真をお送りください。4 桁の製造コードと部品番号がはっきり見えるように撮影してください。
電源ユニット前面の写真をお送りください。4 桁の製造コードがはっきり見えるように撮影してください。
ご質問がある場合、または 3 個以上の電源ユニットの交換が必要な場合は弊社に直接お問い合わせください。
