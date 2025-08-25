Hue Bridge Proの最新の改善点とアップデートの詳細をご確認ください。更新のたびにリリース ノートが公開されるため、改善点についての最新情報を入手できます。
更新情報をすぐに入手したいですか? HueアプリでPhilips Hueシステムの自動更新を有効にします ([設定] > [ソフトウェア更新] > [自動更新])。
Sep 4, 2025
Firmware 1.0:
We're excited to announce the Hue Bridge Pro, our next generation Hue smart hub. Powered by a chip that’s capable of running complex algorithms and AI-powered features, it’s faster and stronger than ever. Turn your lights into motion sensors with MotionAware™, use your security and lights together, and more.
