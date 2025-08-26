Suporte

Controlos

 

 

Uma pessoa entrando em uma sala configurada com uma área de movimento Hue MotionAware para detecção de movimento.

Hue MotionAware™

Transforme suas luzes em sensores de movimento! Com o MotionAware™, as suas luzes (ou quaisquer outras luzes Hue) acendem-se ou apagam-se automaticamente quando detetam uma presença.

Esse recurso inovador, disponível exclusivamente no Hue Bridge Pro, funciona medindo flutuações na intensidade dos sinais Zigbee que as luzes já estão a enviar umas às outras. 

O MotionAware™ é fácil de configurar no aplicativo Hue e a grande maioria das luzes e dispositivos Hue, antigos e novos, são compatíveis com ele.

Múltiplas áreas de detecção

O aplicativo Hue orientará você a criar até 4 áreas de movimento em sua casa e ajudará você a atribuir 3 ou 4 luzes compatíveis por área.

Compatível com Hue Secure

Receba notificações e acione alarmes quando intrusos forem detectados em suas áreas de movimento (requer assinatura).

Totalmente personalizável

Escolha como o MotionAware™ se comporta: defina a área de detecção, calibre a sensibilidade, crie intervalos de tempo quando a detecção estiver ativa e selecione quais luzes serão acionadas.

Adapta-se ao seu espaço

O MotionAware™ irá aprender automaticamente ao longo do tempo as alterações nas suas divisões para assegurar a deteção de movimentos ideal.

 

 

Um casal entra numa sala de estar iluminada com um candeeiro inteligente Philips Hue que brilha com uma luz branca cálida.

Automatizações

Programe suas luzes para ligar e desligar — nas definições escolhidas — a qualquer momento.

Acorde e vá dormir

Aumente a intensidade das luzes lentamente pela manhã e diminua a intensidade antes de dormir para acordar de forma mais suave e ter uma rotina de dormir mais relaxante.

Chegando em casa e saindo de casa

Faça com que as luzes se acendam automaticamente quando você estiver perto de casa e se apaguem quando você sair.

Personalizar

Escolha sua combinação de luzes e definições para ligar e desligar a qualquer momento.

Temporizadores

Contagem regressiva com luz! Defina um temporizador para que suas luzes pisquem ou mudem de cor após um período de tempo definido.

Luzes

 

 

Uma configuração de iluminação envolvente de TV brilha em tons de azul e rosa controlada pela aplicação Hue com diferentes efeitos de luz.

Cenários

É tudo uma questão de preparar o cenário — e falamos isso literalmente. As cenas são a combinação das cores e do brilho das luzes, que definem o clima (ou "ambiente") do ambiente.

A galeria de cenas

Criados por designers de iluminação, estes efeitos têm categorias por estado de espírito e ocasião (sim, temos efeitos para festas!).

Efeitos

Anime suas luzes para imitar velas, o cosmos, uma exploração subaquática... e muito mais!

Cenas do dia todo

Com duração de 24 horas, essas cenas permitem que suas luzes passem por diferentes definições ao longo do dia.

Estilos

Com luzes de gradiente, você obtém mais funcionalidade. Escolha entre Linear, Espelhado e Disperso para diferentes visuais de iluminação.

Uma TV sincronizada com a iluminação surround Philips Hue brilha em tons de azul, rosa e vermelho, combinando com a imagem na tela.

Hue Sync

Observe suas luzes diminuírem, aumentarem, piscarem e mudarem de cor em sincronia com TV, filmes, jogos e música.

Segurança

 

 

Uma câmara Hue Secure fixada na parede e uma imagem ao vivo da câmara mostrando uma mulher no quintal.

Hue Secure

O único sistema de segurança residencial que realmente integra luzes, câmaras e sensores.

MultiChime

É a campainha visível e audível. Configure uma campainha Hue para piscar as suas luzes, reproduzir um tom e enviar-lhe uma notificação instantânea.

Deteção com tecnologia de IA

Saiba se sua câmara ou campainha foi acionada por uma pessoa, animal, veículo ou pacote. Você pode até desativar alertas para certas coisas ou receber notificações push para coisas importantes.

Automações de segurança

Configure uma automação de presença Mimic como parte do seu sistema de segurança, para que suas luzes liguem e desliguem nos horários em que você espera que haja alguém em casa.

Integração completa com a casa

Todos os seus dispositivos Hue funcionam facilmente em conjunto e pode controlar todos com a aplicação Hue.

Integrações

 

 

Funciona com Hue

A Philips Hue funciona com inúmeros outros dispositivos, plataformas e assistentes de casa inteligente para ajudar a tornar a vida mais fácil.

Novos sistemas de controlo de iluminação de casa inteligente Hue Bridge Pro e Philips Hue Bridge.

Atualize para Hue Bridge ou Hue Bridge Pro

Obtenha o conjunto completo de recursos, incluindo automações, controle total da casa, Hue Sync e Hue Secure.

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho