Hue MotionAware™

Transforme suas luzes em sensores de movimento! Com o MotionAware™, as suas luzes (ou quaisquer outras luzes Hue) acendem-se ou apagam-se automaticamente quando detetam uma presença.

Esse recurso inovador, disponível exclusivamente no Hue Bridge Pro, funciona medindo flutuações na intensidade dos sinais Zigbee que as luzes já estão a enviar umas às outras.

O MotionAware™ é fácil de configurar no aplicativo Hue e a grande maioria das luzes e dispositivos Hue, antigos e novos, são compatíveis com ele.