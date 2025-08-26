Com a Philips Hue, não obtém apenas funcionalidades inteligentes — obtém uma configuração de casa inteligente que funciona perfeitamente em conjunto.
Transforme suas luzes em sensores de movimento! Com o MotionAware™, as suas luzes (ou quaisquer outras luzes Hue) acendem-se ou apagam-se automaticamente quando detetam uma presença.
Esse recurso inovador, disponível exclusivamente no Hue Bridge Pro, funciona medindo flutuações na intensidade dos sinais Zigbee que as luzes já estão a enviar umas às outras.
O MotionAware™ é fácil de configurar no aplicativo Hue e a grande maioria das luzes e dispositivos Hue, antigos e novos, são compatíveis com ele.
O aplicativo Hue orientará você a criar até 4 áreas de movimento em sua casa e ajudará você a atribuir 3 ou 4 luzes compatíveis por área.
Receba notificações e acione alarmes quando intrusos forem detectados em suas áreas de movimento (requer assinatura).
Escolha como o MotionAware™ se comporta: defina a área de detecção, calibre a sensibilidade, crie intervalos de tempo quando a detecção estiver ativa e selecione quais luzes serão acionadas.
O MotionAware™ irá aprender automaticamente ao longo do tempo as alterações nas suas divisões para assegurar a deteção de movimentos ideal.
Programe suas luzes para ligar e desligar — nas definições escolhidas — a qualquer momento.
Aumente a intensidade das luzes lentamente pela manhã e diminua a intensidade antes de dormir para acordar de forma mais suave e ter uma rotina de dormir mais relaxante.
Faça com que as luzes se acendam automaticamente quando você estiver perto de casa e se apaguem quando você sair.
Escolha sua combinação de luzes e definições para ligar e desligar a qualquer momento.
Contagem regressiva com luz! Defina um temporizador para que suas luzes pisquem ou mudem de cor após um período de tempo definido.
É tudo uma questão de preparar o cenário — e falamos isso literalmente. As cenas são a combinação das cores e do brilho das luzes, que definem o clima (ou "ambiente") do ambiente.
Criados por designers de iluminação, estes efeitos têm categorias por estado de espírito e ocasião (sim, temos efeitos para festas!).
Anime suas luzes para imitar velas, o cosmos, uma exploração subaquática... e muito mais!
Com duração de 24 horas, essas cenas permitem que suas luzes passem por diferentes definições ao longo do dia.
Com luzes de gradiente, você obtém mais funcionalidade. Escolha entre Linear, Espelhado e Disperso para diferentes visuais de iluminação.
Observe suas luzes diminuírem, aumentarem, piscarem e mudarem de cor em sincronia com TV, filmes, jogos e música.
O único sistema de segurança residencial que realmente integra luzes, câmaras e sensores.
É a campainha visível e audível. Configure uma campainha Hue para piscar as suas luzes, reproduzir um tom e enviar-lhe uma notificação instantânea.
Saiba se sua câmara ou campainha foi acionada por uma pessoa, animal, veículo ou pacote. Você pode até desativar alertas para certas coisas ou receber notificações push para coisas importantes.
Configure uma automação de presença Mimic como parte do seu sistema de segurança, para que suas luzes liguem e desliguem nos horários em que você espera que haja alguém em casa.
Todos os seus dispositivos Hue funcionam facilmente em conjunto e pode controlar todos com a aplicação Hue.
A Philips Hue funciona com inúmeros outros dispositivos, plataformas e assistentes de casa inteligente para ajudar a tornar a vida mais fácil.
Obtenha o conjunto completo de recursos, incluindo automações, controle total da casa, Hue Sync e Hue Secure.
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.