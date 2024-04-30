Suporte

Segurança para casa inteligente

Isso não é apenas segurança residencial inteligente: é uma segurança residencial iluminada. Câmeras, sensores de contato e luzes trabalham juntos para ajudar a manter sua casa segura. 

Câmeras de segurança

Câmeras de segurança

Fique de olho em sua casa o tempo todo. Apresentando uma transmissão ao vivo nítida e clara em HD de 1080p, visão noturna e um alto-falante para conversação bidirecional e alarmes sonoros, essas câmeras são seus olhos e ouvidos quando você não está presente.

Sensores de contato

Sensores de contato

Suprema paz de espírito. Quando armados, os sensores de contato enviam um alerta – e até acionam luzes – assim que alguém abre uma janela, porta, armário ou cofre. Requer a Philips Hue Bridge.

Planos

Planos

Obtenha mais recursos de segurança, como zonas inteligentes de detecção de movimento e acesso a até 60 dias de histórico de vídeo, com um plano. Escolha entre Basic ou Plus, com base nas suas necessidades.
Controle do app

Controle do app

Alertas enviados diretamente no seu telefone. Acione alarmes luminosos ou sonoros com um toque. Com o aplicativo Philips Hue, você tem segurança residencial inteligente na palma da sua mão.
Criptografia ponta a ponta para segurança residencial inteligente Philips Hue

Obtenha criptografia de ponta a ponta

Sua privacidade é nossa prioridade. Por padrão, todas as câmeras Philips Hue Secure usam criptografia ponta a ponta (E2EE). Todos os vídeos, áudios e capturas de tela são criptografados com uma senha que só você possui.

Produtos de segurança residencial inteligente Philips Hue

Comece com segurança inteligente

Obtenha tudo o que você precisa para configurar um sistema de segurança residencial inteligente com um kit inicial. Você obterá todas as melhores características pelo melhor valor – e tranquilidade instantânea para sua casa e sua carteira.

Personalize a segurança da sua casa inteligente

Bridge

Hue

Bridge
Instalação simples
Controle inteligente
Adicione até 50 lâmpadas
Controle com a sua voz

Perguntas e respostas

Que tipos de câmeras Secure estão disponíveis?

O que preciso para começar a usar os recursos de segurança do Philips Hue?

Quais produtos Philips Hue funcionam com uma configuração Secure?

Posso adicionar dispositivos Secure à minha configuração Philips Hue controlada por Bluetooth?

Existe uma versão de avaliação gratuita das características pagas do plano Secure?

Não consegue encontrar uma resposta?

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho