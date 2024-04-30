Isso não é apenas segurança residencial inteligente: é uma segurança residencial iluminada. Câmeras, sensores de contato e luzes trabalham juntos para ajudar a manter sua casa segura.
Segurança para casa inteligente
Câmeras de segurança
Fique de olho em sua casa o tempo todo. Apresentando uma transmissão ao vivo nítida e clara em HD de 1080p, visão noturna e um alto-falante para conversação bidirecional e alarmes sonoros, essas câmeras são seus olhos e ouvidos quando você não está presente.
Sensores de contato
Suprema paz de espírito. Quando armados, os sensores de contato enviam um alerta – e até acionam luzes – assim que alguém abre uma janela, porta, armário ou cofre. Requer a Philips Hue Bridge.
Planos
Obtenha mais recursos de segurança, como zonas inteligentes de detecção de movimento e acesso a até 60 dias de histórico de vídeo, com um plano. Escolha entre Basic ou Plus, com base nas suas necessidades.
Controle do app
Alertas enviados diretamente no seu telefone. Acione alarmes luminosos ou sonoros com um toque. Com o aplicativo Philips Hue, você tem segurança residencial inteligente na palma da sua mão.
Obtenha criptografia de ponta a ponta
Comece com segurança inteligente
Obtenha tudo o que você precisa para configurar um sistema de segurança residencial inteligente com um kit inicial. Você obterá todas as melhores características pelo melhor valor – e tranquilidade instantânea para sua casa e sua carteira.
Personalize a segurança da sua casa inteligente
Hue
Bridge
Perguntas e respostas
Que tipos de câmeras Secure estão disponíveis?
O que preciso para começar a usar os recursos de segurança do Philips Hue?
Quais produtos Philips Hue funcionam com uma configuração Secure?
Posso adicionar dispositivos Secure à minha configuração Philips Hue controlada por Bluetooth?
Existe uma versão de avaliação gratuita das características pagas do plano Secure?
Não consegue encontrar uma resposta?
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.