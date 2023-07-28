Use a Alexa para controlar as luzes com sua voz e criar automações personalizadas para todos os dispositivos inteligentes em sua casa.
O que você precisa ter
Não esqueça de providenciar tudo o que precisa para conectar o Philips Hue à Alexa.
Luzes Hue Philips
Todas as luzes Hue Philips podem ser conectadas e controladas pela Amazon Alexa.
Dispositivo compatível com a Alexa
Seja pela tela ou pelo comando de voz, você precisa de um dispositivo inteligente para funcionar com a Alexa.
Aplicativo Alexa
Baixe o aplicativo Alexa no seu dispositivo móvel.
Hue Bridge (para funcionalidade completa)
Embora você possa conectar o Philips Hue à Alexa com Bluetooth, o Hue Bridge permite o uso de muito mais recursos.
O que você precisa fazer
Hue Bridge ou Bluetooth, existem duas maneiras de conectar as luzes Hue à Alexa. Se conectar com Hue Bridge, você conectará automaticamente usando o Matter.
Configurar com Hue Bridge
- Abra o aplicativo Amazon Alexa.
- Na guia Mais, toque em Habilidades e jogos.
- Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito.
- Digite "Philips Hue" na barra de pesquisa. Toque na habilidade Hue.
- Toque em Ativar para usar.
- Você será redirecionado para a página da sua conta da Philips Hue. Entre na sua conta.
- Selecione a Hue Bridge que deseja vincular e toque em Avançar.
- Toque em Aceitar e continuar.
- Toque em Fechar.
Configurar Philips Hue com Bluetooth
- Ligue as luzes inteligentes Philips Hue. Se a Alexa ou seu aplicativo Alexa disser "Nova luz encontrada", seu dispositivo estará pronto para uso.
- Se o seu dispositivo Echo não detectar a luz, diga "Alexa, descubra dispositivos". Depois que sua luz for descoberta, diga: "Alexa, ligue a primeira luz".
Basta dizer, "Alexa..."
Depois de conectar o Philips Hue à Alexa, teste estes comandos de voz conhecidos!
"Acenda as luzes."
"Apague as luzes do quarto."
"Acenda a lâmpada de leitura."
"Acenda a luz roxa na sala de estar."
"Acenda a luz Aurora ártica na cozinha."
"Diminua as luzes para 30%."
Perguntas e respostas
O Philips Hue é compatível com a Amazon Alexa?
O Philips Hue é compatível com a Amazon Alexa?
Quais dispositivos Amazon Alexa posso usar para controlar minhas luzes Hue Philips?
Quais dispositivos Amazon Alexa posso usar para controlar minhas luzes Hue Philips?
Por que minha luz Hue Philips não está aparecendo no aplicativo Amazon Alexa?
Por que minha luz Hue Philips não está aparecendo no aplicativo Amazon Alexa?
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