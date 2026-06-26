Deixe suas luzes reagirem ao conteúdo na tela da sua TV LG com o aplicativo Hue Sync TV.
Philips Hue e LG
Aplicativo Sync TV em TVs LG
Sincronize suas luzes Hue com o que você assiste na sua TV LG.
Como sincronizar com sua TV LG
Verifique a compatibilidade
O aplicativo Sync TV é compatível com TVs LG de 2024 e mais recentes com webOS24 ou superior. Se sua TV suportar o aplicativo, ele aparecerá quando você procurá-lo em Aplicativos.
Configure seu sistema Hue
Você precisará de pelo menos uma luz Philips Hue colorida e da Philips Hue Bridge para sincronizar as luzes com a TV LG.
Obtenha o aplicativo Sync TV
Baixe o aplicativo na sua TV, configure-o e prepare-se para sincronizar!
LG
A LG oferece produtos, serviços e recursos de alta qualidade aos seus usuários há mais de 60 anos — incluindo para casas inteligentes.
Perguntas e respostas
Quais TVs LG são compatíveis com o aplicativo Hue Sync TV?
Quais TVs LG são compatíveis com o aplicativo Hue Sync TV?
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