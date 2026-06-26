Philips Hue e LG

Deixe suas luzes reagirem ao conteúdo na tela da sua TV LG com o aplicativo Hue Sync TV.

Homem e mulher sentados no sofá em frente à TV LG com iluminação Hue roxa e azul

Aplicativo Sync TV em TVs LG

Sincronize suas luzes Hue com o que você assiste na sua TV LG.

Explore o aplicativo

Como sincronizar com sua TV LG

Hue Play gradient lightstrip, Bridge e lâmpada em fundo branco

Verifique a compatibilidade

O aplicativo Sync TV é compatível com TVs LG de 2024 e mais recentes com webOS24 ou superior. Se sua TV suportar o aplicativo, ele aparecerá quando você procurá-lo em Aplicativos.

Encontre TVs compatíveis
TV LG montada na parede com três luzes inteligentes Hue

Configure seu sistema Hue

Você precisará de pelo menos uma luz Philips Hue colorida e da Philips Hue Bridge para sincronizar as luzes com a TV LG.

Compre a Hue Bridge

Obtenha o aplicativo Sync TV

Baixe o aplicativo na sua TV, configure-o e prepare-se para sincronizar!

Explore o aplicativo

Melhores luzes para sincronização

Bridge

Bridge

Hue Play - Kit com 2 unidades

Hue Play - Kit com 2 unidades

TV LG pendurada na parede da sala de estar cercada por luzes coloridas

LG

A LG oferece produtos, serviços e recursos de alta qualidade aos seus usuários há mais de 60 anos — incluindo para casas inteligentes.

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Perguntas e respostas

Quais TVs LG são compatíveis com o aplicativo Hue Sync TV?

Suporte a produtos Hue do aplicativo LG TV

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