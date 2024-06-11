Maior variedade de designs de iluminação para decorar sua casa. Se tiver o logotipo Friends of Hue, funciona com Hue.
Produtos de parceiros disponíveis somente em mercados selecionados.
Controle inteligente com a Hue Bridge
Disponível para ambientes internos e externos
Fonte de luz incluída
Lâmpadas e luminárias Hue
Barra de luzes Philips Hue Play
Obtenha uma experiência de iluminação inteligente colorida e completa com a barra de luz Hue Play, a opção ideal para complementar sua mídia.
Lar doce Hue
Iluminação Friends of Hue
Iluminação inteligente e design de alta qualidade
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