Não importa o tipo do seu kit inicial Philips Hue, a configuração é sempre simples. Reúna as lâmpadas, a Hue Bridge e todos os acessórios de luz inteligente incluídos para começar sua jornada rumo à iluminação inteligente.
Guia de configuração
Como configurar um kit inicial
Configurar um kit inicial
- Baixe o aplicativo Hue na App Store ou Google Play Store.
- Abra o aplicativo Hue. Verifique se o seu smartphone está conectado à mesma rede Wi-Fi que a Hue Bridge.
- Siga as instruções na tela para conectar a Hue Bridge ao aplicativo.
- Quando a Hue Bridge for conectada com sucesso, o aplicativo Hue procurará luzes. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
- Se o seu kit inicial veio com acessórios, você poderá adicioná-los facilmente ao mesmo tempo:
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda adicional para configurar o kit inicial, consulte nossas Perguntas frequentes ou entre em contato com o Suporte da Philips Hue.
