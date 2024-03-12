Suporte

Guia de configuração

Como configurar um kit inicial

Não importa o tipo do seu kit inicial Philips Hue, a configuração é sempre simples. Reúna as lâmpadas, a Hue Bridge e todos os acessórios de luz inteligente incluídos para começar sua jornada rumo à iluminação inteligente.

Antes de iniciar a configuração

  1. Conecte a Hue Bridge a uma tomada.
  2. Conecte a Hue Bridge ao seu roteador Wi-Fi usando o cabo Ethernet incluso.
Conectar a Hue Bridge

3. Aguarde até que as duas primeiras luzes se acendam.

4. Encaixe as lâmpadas nos soquetes e verifique se estão conectadas na energia.

Configurar um kit inicial

  1. Baixe o aplicativo Hue na App Store ou Google Play Store.
  2. Abra o aplicativo Hue. Verifique se o seu smartphone está conectado à mesma rede Wi-Fi que a Hue Bridge.
  3. Siga as instruções na tela para conectar a Hue Bridge ao aplicativo.
  4. Quando a Hue Bridge for conectada com sucesso, o aplicativo Hue procurará luzes. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
  5. Se o seu kit inicial veio com acessórios, você poderá adicioná-los facilmente ao mesmo tempo:

Aprenda a configurar um Hue Dimmer switch

Aprenda a configurar um Hue Smart button

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda adicional para configurar o kit inicial, consulte nossas Perguntas frequentes ou entre em contato com o Suporte da Philips Hue. 

