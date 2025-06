O design "vintage" alia-se às capacidades modernas

Capte o visual popular das lâmpadas de Edison, com um distinto globo transparente e bobina interior incandescente, com as lâmpadas de filamentos inteligentes. Estas lâmpadas LED inteligentes de estilo retro combinam a aparência da simplicidade do design "vintage" com o poder da iluminação inteligente Philips Hue.