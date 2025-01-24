A Philips Hue foi desenvolvida para enriquecer o que adora e a forma como vive com luz inteligente - e como isso é único. Mas como funcionam as lâmpadas inteligentes? A Philips Hue tem muito mais do que lâmpadas inteligentes. Por isso, vamos começar pelo início.
3 coisas de que necessita para uma iluminação inteligente
Por mais avançada que seja a nossa iluminação inteligente, a configuração é simples. Funciona em todas as casas, e estes três fatores serão a base para a sua experiência de iluminação personalizada.
1. Hue Bridge
Se está a questionar-se sobre o que é a Philips Hue Bridge, é o seguinte: a coração e o cérebro do seu sistema de iluminação inteligente. Conecte-a ao seu router para ver o poder de todas as funcionalidades que a Philips Hue oferece.
Controlo de luz avançado
Customize how, where, and when you use your lights — at home or even away. The Bridge allows you to control your lights from anywhere in the world, as long as you have the Philips Hue app and an internet connection.
Tecnologia intuitiva e fiável
A tecnologia Zigbee permite tempos de resposta instantâneos e uma conexão ultraestável. As suas luzes também possuem um chip Zigbee que as torna numa rede em malha para que possa instalá-las em qualquer lugar dentro ou em redor da sua casa sem perda de conectividade.
Sempre atualizada
A Hue Bridge é atualizada com frequência, mantendo o seu sistema seguro e preparado para o futuro. E, por mais avançada que seja, é fácil de instalar - basta conectá-la à alimentação e ao router.
Automatize as suas luzes
Programe as suas luzes para que liguem e desliguem quando quiser. Configure uma automatização e a Hue Bridge memoriza o que pretende que as luzes façam, quer esteja em casa, a sair de casa, a acordar ou a adormecer.
O que mais posso fazer com uma Philips Hue Bridge?
2. Aplicação
A Philips Hue app é o centro de comando do seu sistema de iluminação inteligente: controle as suas luzes, crie automatizações, configure o controlo por voz, organize as suas luzes em Divisões e Zonas e muito mais.
3. Luzes
Trata-se de mais do que apenas lâmpadas inteligentes. Decore a sua casa, por dentro e por fora, com candeeiros de mesa, candeeiros de pé alto, apliques, faixas de luz e muito mais. Temos a mais ampla gama de produtos de iluminação inteligente, que continua aumentar.
Tecnologia
Apenas utilizamos tecnologia em que confiamos. Convidou-nos para entrar em sua casa e, por isso, queremos garantir que a respeitamos.
Zigbee
É uma rede em malha através de um chip nas suas luzes inteligentes. A rede expande-se à medida que adiciona mais lâmpadas, o que torna possível a iluminação inteligente para exterior com uma Hue Bridge.
Matter
É a nova base para coisas conectadas. Se tiver uma Hue Bridge, as suas luzes e acessórios Hue podem conectar-se via Matter.
Bluetooth
A Philips Hue também pode ser conectada através de Bluetooth para continuar a desfrutar de algumas destas funcionalidades intuitivas. Perfeita para um dormitório, para a oficina nas traseiras, no seu parque de campismo favorito ou em qualquer lugar onde não tenha um router.
Formas de controlar as suas luzes
Construa a sua casa inteligente da forma que pretende, com acessórios inteligentes e assistentes de casa inteligente.
Controlo por voz
Adicione Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple Home e Siri à sua configuração de iluminação inteligente para controlar as suas luzes com comandos de voz simples.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.