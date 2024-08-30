Assistência

Segurança de casa inteligente

Não se trata apenas segurança de casa inteligente – esta segurança doméstica vai ainda mais além. Câmaras, sensores de contacto e luzes funcionam em conjunto para ajudar a manter a sua casa segura. 

Câmaras de segurança

Vigie a sua casa constantemente. Com uma transmissão de vídeo HD em tempo real nítida e em 1080p, visão noturna e uma coluna para conversação bidirecional e emissão de alarmes, estas câmaras são os seus olhos e ouvidos quando não está em casa.

Sensores de contacto

Máxima tranquilidade. Quando armados, os sensores de contacto enviam um alerta - e até acionam luzes - assim que alguém abre uma janela, porta, armário ou cofre. É necessária uma Philips Hue Bridge.

Planos

Com um plano, poderá obter mais funcionalidades de segurança, tais como zonas de deteção de movimento inteligentes e acesso a até 60 dias de histórico de vídeo. Escolha entre Básico ou Plus, de acordo com as suas necessidades.

Controlo por aplicação

Alertas enviados diretamente para o seu telemóvel. Acione alarmes de luz e som com um toque. Com a Philips Hue app, tem a segurança de casa inteligente na palma da sua mão.

Encriptação ponta a ponta para segurança de casa inteligente Philips Hue

Obtenha criptografia de ponta a ponta

Sua privacidade é nossa prioridade. Por padrão, todas as câmeras Philips Hue Secure usam criptografia ponta a ponta (E2EE). Todos os vídeos, áudios e instantâneos são criptografados com uma senha que só você possui.

Produtos de segurança para casa inteligente Philips Hue

Começar com segurança inteligente

Obtenha tudo o que precisa para configurar um sistema de segurança de casa inteligente com um kit inicial. Irá obter todas as melhores funcionalidades ao melhor preço, além de tranquilidade instantânea para a sua casa e a sua carteira.

Personalize a sua segurança de casa inteligente

Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Configuração simples
Controlo inteligente
Adicione até 50 luzes
Controlar com a voz
Sensor de contacto Secure

Hue

Sensor de contacto Secure
Instalação sem fios
Automatiza as luzes
Longa duração da bateria
Montagem em portas e janelas
Sensor de contacto Secure

Hue

Sensor de contacto Secure
Instalação sem fios
Automatiza as luzes
Longa duração da bateria
Montagem em portas e janelas
Extensão de cabo para exterior de 5 m

Hue

Extensão de cabo para exterior de 5 m
Extensão
Comprimento de 5 m
Preto
Câmara com fios Secure com suporte para mesa

Hue

Câmara com fios Secure com suporte para mesa
Encriptação ponto a ponto
Vídeo HD 1080P
Ligação à tomada
Suporte incluído
Cabo antiqueda Secure

Hue

Cabo antiqueda Secure
Compatível com todas as câmaras Secure
Feito com materiais de alta qualidade
Torna a remoção indesejada mais difícil
Recomendado para câmaras instaladas a alturas superiores a 2 m
Foco para exterior Lily

Hue White and color ambiance

Foco para exterior Lily
LED integrado
Luz branca e colorida
Sistema de baixa tensão - unidade de base
Controlo inteligente com a Hue Bridge*

Perguntas e respostas

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho