Não se trata apenas segurança de casa inteligente – esta segurança doméstica vai ainda mais além. Câmaras, sensores de contacto e luzes funcionam em conjunto para ajudar a manter a sua casa segura.
Segurança de casa inteligente
Câmaras de segurança
Vigie a sua casa constantemente. Com uma transmissão de vídeo HD em tempo real nítida e em 1080p, visão noturna e uma coluna para conversação bidirecional e emissão de alarmes, estas câmaras são os seus olhos e ouvidos quando não está em casa.
Sensores de contacto
Máxima tranquilidade. Quando armados, os sensores de contacto enviam um alerta - e até acionam luzes - assim que alguém abre uma janela, porta, armário ou cofre. É necessária uma Philips Hue Bridge.
Planos
Com um plano, poderá obter mais funcionalidades de segurança, tais como zonas de deteção de movimento inteligentes e acesso a até 60 dias de histórico de vídeo. Escolha entre Básico ou Plus, de acordo com as suas necessidades.
Controlo por aplicação
Alertas enviados diretamente para o seu telemóvel. Acione alarmes de luz e som com um toque. Com a Philips Hue app, tem a segurança de casa inteligente na palma da sua mão.
Começar com segurança inteligente
Obtenha tudo o que precisa para configurar um sistema de segurança de casa inteligente com um kit inicial. Irá obter todas as melhores funcionalidades ao melhor preço, além de tranquilidade instantânea para a sua casa e a sua carteira.
Personalize a sua segurança de casa inteligente
Perguntas e respostas
Que tipos de câmaras Secure estão disponíveis?
O que é necessário para começar a utilizar as funcionalidades de segurança Philips Hue?
Que produtos Philips Hue funcionam com uma configuração Secure?
Posso adicionar dispositivos Secure à minha configuração Philips Hue controlada por Bluetooth?
Existe uma versão de avaliação gratuita das funcionalidades pagas do plano Secure?
Não consegue encontrar uma resposta?
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.