Philips Hue e Assistente Google

Crie uma casa inteligente que responda aos seus comandos de voz.

Assistente do Google mais inteligente e brilhante

Tire o máximo partido da sua casa inteligente

Quer pretenda acender as luzes ou relaxar para uma boa noite de sono, a Philips Hue e o Assistente Google funcionam em conjunto para ajudar a sua casa inteligente a adaptar-se a si.

Homem num sofá a ver TV com iluminação envolvente e uma coluna inteligente na mesa de apoio

Controle as luzes com a voz

Utilize o Assistente Google para controlar as luzes Philips Hue, ou até a Hue sync box, com a voz.

Adormeça mais facilmente, acorde naturalmente

Utilize os comandos Adormecer e Acordar tranquilo para automatizar as luzes do quarto. Reduza gradualmente as luzes à hora de deitar ou programe um nascer do sol pessoal para despertar naturalmente.

 

Homem e mulher a entrar numa casa com uma coluna inteligente

Escolha a configuração do seu sistema

Desbloqueie o conjunto completo de iluminação inteligente com a Hue Bridge. O espaço não é adequado para uma Hue Bridge? Instale até 10 luzes numa divisão com Bluetooth.

Configurar a Philips Hue e o Assistente Google

Configurar a Philips Hue e o Assistente Google

Siga estas instruções passo a passo para configurar a Philips Hue na aplicação Google Home.

Google Nest

Obtenha o Google Nest

Visite a Google Store para encontrar colunas e ecrãs compatíveis com o Assistente Google, como o Google Nest Mini, Google Nest Hub e Google Nest Hub Max.

