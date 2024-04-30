Crie uma casa inteligente que responda aos seus comandos de voz.
Philips Hue e Assistente Google
Assistente do Google mais inteligente e brilhante
Tire o máximo partido da sua casa inteligente
Quer pretenda acender as luzes ou relaxar para uma boa noite de sono, a Philips Hue e o Assistente Google funcionam em conjunto para ajudar a sua casa inteligente a adaptar-se a si.
Controle as luzes com a voz
Utilize o Assistente Google para controlar as luzes Philips Hue, ou até a Hue sync box, com a voz.
Adormeça mais facilmente, acorde naturalmente
Utilize os comandos Adormecer e Acordar tranquilo para automatizar as luzes do quarto. Reduza gradualmente as luzes à hora de deitar ou programe um nascer do sol pessoal para despertar naturalmente.
Escolha a configuração do seu sistema
Desbloqueie o conjunto completo de iluminação inteligente com a Hue Bridge. O espaço não é adequado para uma Hue Bridge? Instale até 10 luzes numa divisão com Bluetooth.
Obtenha o Google Nest
Visite a Google Store para encontrar colunas e ecrãs compatíveis com o Assistente Google, como o Google Nest Mini, Google Nest Hub e Google Nest Hub Max.