Para desfrutar da magia da Philips Hue, siga este guia simples. Não é necessário instalar nova cablagem na sua casa nem chamar um eletricista para começar a utilizar.
Siga estes 4 passos fáceis
Passo 1
Adquira um produto Hue
Disponível em diferentes tipos de casquilho e gamas de efeitos de luz. De brancos de intensidade regulável a brancos e cores ajustáveis.
Passo 2
Alimente a fonte de luz
Se tiver um kit inicial, enrosque as lâmpadas nos seus equipamentos de luz existentes e ligue os interruptores de parede. No caso de outras luzes Philips Hue, apenas tem de as conectar e ligar a alimentação. É simples.
Passo 3
Ligue a Hue Bridge
Conecte a sua Hue Bridge e esta liga-se automaticamente. Ligue-a ao router Wi-Fi através do cabo de rede fornecido. Aguarde que as três luzes se acendam e já está.
Passo 4
Transfira a aplicação Philips Hue
Aceda à App Store ou à Google Play Store e transfira a aplicação. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à mesma rede Wi-Fi que a Hue Bridge. Localize as suas luzes Hue na aplicação e desfrute da Philips Hue!
Dicas úteis para começar
Dica sobre o controlo
Não se esqueça do interruptor de parede
Certifique-se de que os interruptores de luz permanecem ligados para manter a ligação com as suas luzes Philips Hue. Pode também posicionar o Hue Dimmer switch junto ou por cima do seu interruptor existente, para nunca desligar a alimentação.
Dica sobre o quarto
Comece pela sala de estar ou pelo quarto
Familiarize-se com as possibilidades da Philips Hue. Para começar, recomendamos que selecione a área de maior interesse para si, por exemplo, a sua sala de estar ou o quarto. Pode sempre expandir o seu sistema para outras divisões e desfrutar ainda mais da Philips Hue.
Conheça a família
Para a sua sala de estar, casa de banho ou jardim, a Philips Hue oferece-lhe a luz perfeita.
Estamos aqui para ajudar
Tem questões ou precisa de ajuda? De Perguntas Frequentes e vídeos de procedimentos a assistência por telefone e e-mail, temos todo o prazer em ajudá-lo.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.