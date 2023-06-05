Assistência
Começar com a Philips Hue

Saiba mais sobre as luzes Philips Hue e o seu modo de instalação. Obtenha dicas úteis e tire o máximo partido das suas primeiras luzes de casa inteligente.

Siga estes 4 passos fáceis

Para desfrutar da magia da Philips Hue, siga este guia simples. Não é necessário instalar nova cablagem na sua casa nem chamar um eletricista para começar a utilizar.

Passo 1

Adquira um produto Hue

Disponível em diferentes tipos de casquilho e gamas de efeitos de luz. De brancos de intensidade regulável a brancos e cores ajustáveis.

Passo 2

Alimente a fonte de luz

Se tiver um kit inicial, enrosque as lâmpadas nos seus equipamentos de luz existentes e ligue os interruptores de parede. No caso de outras luzes Philips Hue, apenas tem de as conectar e ligar a alimentação. É simples.

Hue Bridge

Passo 3

Ligue a Hue Bridge

Conecte a sua Hue Bridge e esta liga-se automaticamente. Ligue-a ao router Wi-Fi através do cabo de rede fornecido. Aguarde que as três luzes se acendam e já está.

Aplicação Hue

Passo 4

Transfira a aplicação Philips Hue

Aceda à App Store ou à Google Play Store e transfira a aplicação. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à mesma rede Wi-Fi que a Hue Bridge. Localize as suas luzes Hue na aplicação e desfrute da Philips Hue!

Explore a aplicação

Dicas úteis para começar

Dica sobre o controlo

Não se esqueça do interruptor de parede

Certifique-se de que os interruptores de luz permanecem ligados para manter a ligação com as suas luzes Philips Hue. Pode também posicionar o Hue Dimmer switch junto ou por cima do seu interruptor existente, para nunca desligar a alimentação.

Dica sobre o quarto

Comece pela sala de estar ou pelo quarto

Familiarize-se com as possibilidades da Philips Hue. Para começar, recomendamos que selecione a área de maior interesse para si, por exemplo, a sua sala de estar ou o quarto. Pode sempre expandir o seu sistema para outras divisões e desfrutar ainda mais da Philips Hue.

 

A família Hue

Conheça a família

Para a sua sala de estar, casa de banho ou jardim, a Philips Hue oferece-lhe a luz perfeita.

Estamos aqui para ajudar

Tem questões ou precisa de ajuda? De Perguntas Frequentes e vídeos de procedimentos a assistência por telefone e e-mail, temos todo o prazer em ajudá-lo.

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho