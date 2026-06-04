Aplicação Hue

Controle todas as suas luzes Philips Hue, quer utilize a Hue Bridge ou Bluetooth. A aplicação principal para o sistema Philips Hue permite-lhe acender e apagar as suas luzes, criar automatizações e temporizadores, sincronizar as suas luzes com a TV ou música, controlar o seu sistema de segurança de casa inteligente e até mesmo atualizar o seu sistema Bluetooth ao adicionar uma Hue Bridge.