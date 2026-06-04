Controle as luzes com o seu telefone

Aplicações Philips Hue oficiais

As nossas apps de luz inteligente são de descarregar grátis, fáceis de utilizar e oferecem todos os recursos que adora no sistema Philips Hue.

Aplicação Hue

Aplicação Hue

Controle todas as suas luzes Philips Hue, quer utilize a Hue Bridge ou Bluetooth. A aplicação principal para o sistema Philips Hue permite-lhe acender e apagar as suas luzes, criar automatizações e temporizadores, sincronizar as suas luzes com a TV ou música, controlar o seu sistema de segurança de casa inteligente e até mesmo atualizar o seu sistema Bluetooth ao adicionar uma Hue Bridge.

Transferir a partir da App Store Obter no Google Play
Explorar a aplicação Hue
Aplicação Sync Desktop

Aplicação Hue Sync desktop

A app Hue Sync desktop foi feita especialmente para computadores. Um favorito dos jogadores, esta app emparelha as suas luzes Philips Hue com capacidade de cores com o que estiver a jogar no monitor do seu computador.

Transferir a partir da App Store

Mac Big Sur e superior

Transferir a partir da Loja Windows

Windows 10 (x64)

A Hue Sync apenas se encontra disponível para transferência para o ambiente de trabalho

Explore a sincronização com PC
Ecrã da aplicação Philips Hue Sync TV na TV da sala de estar

Aplicação Hue Sync TV

Sincronize as luzes do seu cinema em casa com qualquer conteúdo a que assista na TV, seja qual for a forma como é reproduzido, com a aplicação Hue Sync TV. Disponível em TVs Samsung de 2022 e mais recentes.¹

Explore a aplicação Hue Sync TV

Descubra a Hue

Como funciona a Hue app

Como funciona a Hue app

Saiba mais
O que a Hue pode fazer

O que a Hue pode fazer

Saiba mais
Explore as luzes

Explore as luzes

Loja

1. Disponível nas TVs da Samsung QLED de 2022 e mais recentes da gama Q60 ou superior (suporte para Q700 disponível em breve). Se a sua TV suportar a aplicação Philips Hue Sync TV, esta será apresentada quando a procurar nas Aplicações. Em alternativa, verifique as especificações do produto do seu modelo de TV em www.samsung.com.