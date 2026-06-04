As nossas apps de luz inteligente são de descarregar grátis, fáceis de utilizar e oferecem todos os recursos que adora no sistema Philips Hue.
Controle as luzes com o seu telefone
Aplicações Philips Hue oficiais
Aplicação Hue
Controle todas as suas luzes Philips Hue, quer utilize a Hue Bridge ou Bluetooth. A aplicação principal para o sistema Philips Hue permite-lhe acender e apagar as suas luzes, criar automatizações e temporizadores, sincronizar as suas luzes com a TV ou música, controlar o seu sistema de segurança de casa inteligente e até mesmo atualizar o seu sistema Bluetooth ao adicionar uma Hue Bridge.
Aplicação Hue Sync desktop
A app Hue Sync desktop foi feita especialmente para computadores. Um favorito dos jogadores, esta app emparelha as suas luzes Philips Hue com capacidade de cores com o que estiver a jogar no monitor do seu computador.
A Hue Sync apenas se encontra disponível para transferência para o ambiente de trabalho
Aplicação Hue Sync TV
Sincronize as luzes do seu cinema em casa com qualquer conteúdo a que assista na TV, seja qual for a forma como é reproduzido, com a aplicação Hue Sync TV. Disponível em TVs Samsung de 2022 e mais recentes.¹
Descubra a Hue
1. Disponível nas TVs da Samsung QLED de 2022 e mais recentes da gama Q60 ou superior (suporte para Q700 disponível em breve). Se a sua TV suportar a aplicação Philips Hue Sync TV, esta será apresentada quando a procurar nas Aplicações. Em alternativa, verifique as especificações do produto do seu modelo de TV em www.samsung.com.