Condições de garantia do fabricante: para a Europa para os produtos Philips Hue, exceto as lâmpadas Philips Hue, as faixas de luz Philips Hue e os acessórios Philips Hue (conforme classificados em www.philips-hue.com)

Esta garantia voluntária do fabricante aplica-se se for um consumidor e tiver adquirido o seu produto na Europa. É aplicável aos produtos Philips Hue, exceto as lâmpadas Philips Hue, as faixas de luz Philips Hue e os acessórios Philips Hue (conforme classificados em www.philips-hue.com).

Este produto foi especificamente concebido e desenvolvido para utilização doméstica em condições normais de utilização e operação apenas. Caso tenha alguma dificuldade ao utilizar este produto, recomendamos que consulte, primeiro, o manual do utilizador e a informação no nosso Web site. Sujeito aos termos e condições deste documento, nós, como fabricante (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Número 10461 5600 VB Eindhoven, Países Baixos) garantimos que os componentes do hardware do dispositivo estão isentos de defeitos de material e de mão de obra por um período de dois (2) anos após a data de entrega, exceto quando um período diferente é referido na embalagem do produto e sujeito à instalação, manutenção e utilização do produto de acordo com as instruções de cuidado e limpeza indicadas no manual do utilizador. Esta garantia limitada só é aplicável aos componentes de hardware incluídos na embalagem original. Esta garantia limitada não é aplicável a qualquer software, mesmo que tenha sido embalado ou vendido com os componentes de hardware. Não garantimos que a utilização deste dispositivo não sofra interrupções ou esteja isenta de erros. Exceto quando as disposições obrigatórias da legislação aplicáveis determinem noutro sentido, as nossas obrigações ao abrigo da presente garantia serão limitadas, por opção da Philips, à reparação ou substituição do produto com defeito ou à oferta de um crédito adequado no montante do preço de compra do mesmo. Os custos de (des)montagem e/ou (des)instalação e de mão-de-obra são excluídos da presente garantia, tal como vidros partidos, baterias e lâmpadas sobresselentes. Na extensão permitida pela lei aplicável, os nossos ressarcimentos ao abrigo da garantia não prolongarão nem renovarão o período de garantia original aplicável. Temos o direito, a nosso critério, de substituir o produto defeituoso coberto pela garantia, por um produto que apresente pequenos desvios de design e/ou especificações que não afetem a funcionalidade do produto. Para ter direito a apresentar uma reclamação válida nos termos da presente garantia, deverá apresentar à Philips (ou ao nosso representante) a pedido, uma prova de compra adequada e o produto com defeito para avaliação. Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, a presente política define a totalidade da nossa responsabilidade enquanto fabricante, relativamente aos produtos com defeito ou não conformes. Não seremos responsáveis por quaisquer outras perdas ou danos indiretos ou consequentes (incluindo, entre outros, a perda de dados ou de rendimento), nem iremos indemnizá-lo por atividades como a manutenção regular, o armazenamento ou o restauro de dados.

A presente garantia do fabricante fornece direitos separados em relação aos estipulados pelo direito comum. Isto significa que os benefícios da presente garantia são adicionais em relação aos direitos estatutários e que os seus direitos estatutários não são restringidos nem afetados pela presente garantia. Na eventualidade de falta de conformidade do produto, dispõe de direitos estatutários que são isentos de encargos e que pode reivindicar contra a empresa que lhe vendeu este produto.

Esta garantia está sujeita e pode ser substituída por nossa política de Fim de Suporte na medida em que a Signify decida encerrar o suporte para este dispositivo de acordo com sua política de Fim de Suporte, disponível aqui: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Se necessitar de reparar o produto num país diferente daquele onde efetuou a compra, a Philips irá tentar que o produto seja reparado nos termos da garantia do produto no país onde o mesmo foi adquirido.

Para obter assistência durante o período da garantia do fabricante, contacte o Centro de Assistência da Philips. Os detalhes de contato podem ser encontrados em: www.philips.com/lighting

Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.