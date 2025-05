Desfrute de um brilho suave com o Plafon Being em branco Philips Hue White ambiance. Os círculos finos em alumínio emitem luz branca quente a fria em três direções. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.