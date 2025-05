Soluções de luz otimizadas para as suas atividades diárias

Utilize as soluções de luz predefinidas Philips Hue de acordo com o estado de espírito ou as atividades ao longo do dia. Comece o dia com a luz branca brilhante da solução de luz Energizar ou descontraia com a luz ténue suave de Relaxar. Quer ler um livro na casa de banho? Defina a solução Ler para obter a luz adequada.