Uma lâmpada de realce "plug-and-play"

O Philips Hue Bloom é uma pequena lâmpada versátil que emite luz numa de milhões de cores. O design de instalação do tipo "plug-and-play" do Bloom facilita a sua colocação da lâmpada em qualquer lugar: numa mesa para refletir um belo efeito de luz nas paredes, na mesinha de cabeceira para desfrutar de uma suave luz noturna ou perto do televisor para melhorar o entretenimento com luz.