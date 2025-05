Requer uma Philips Hue Bridge

Ligue as luzes Philips Hue à ponte para as controlar com o smartphone ou tablet através da Philips Hue app. Ou controle as luzes Philips Hue com o interruptor de regulação da intensidade da luz interior Philips Hue de modo a controlar as funcionalidades de regulação de intensidade da luz e para ligar/desligar.