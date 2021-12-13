Podpora

Sprievodca nastavením

Ako nastaviť vypínač Hue Tap switch

Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge

So zariadením Hue Bridge získate prístup k celému radu funkcií inteligentného osvetlenia – a pripojenie vypínača Hue Tap switch je jednoduché.

Pred začatím nastavovania

Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?

Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.

Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge

Nainštalovali ste si už vypínač Hue Tap switch?

Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú s vypínačom Hue Tap switch.

Nastavenie vypínača Hue Tap switch

  1. Otvorte aplikáciu Hue.
  2. Prejdite na kartu Nastavenia a ťuknite na možnosť Príslušenstvo.
Nastavenia

4. Ťuknite na položku Pridať príslušenstvo.

Pridať príslušenstvo

4. Ťuknite na možnosť Hue Tap switch a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5. Len čo aplikácia Hue nájde vypínač Hue Tap switch, budete môcť vybrať, ktorú miestnosť alebo zónu ovláda vypínač Hue Tap switch, a aj to, akú majú tlačidlá funkciu.

Vypínač Hue Tap switch

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením vypínača Hue Tap switch, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.

