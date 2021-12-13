So zariadením Hue Bridge získate prístup k celému radu funkcií inteligentného osvetlenia – a pripojenie vypínača Hue Tap switch je jednoduché.
Sprievodca nastavením
Ako nastaviť vypínač Hue Tap switch
Pripojenie pomocou zariadenia Hue Bridge
Pred začatím nastavovania
Máte zariadenie Hue Bridge pripojené a pridané do aplikácie Hue?
Zariadenie Hue Bridge musíte mať napájané, pripojené k sieti Wi-Fi a pridané do aplikácie Hue. Ak ste to ešte neurobili, najprv si nainštalujte zariadenie Hue Bridge.
Bližšie informácie o nastavení zariadenia Hue Bridge
Nainštalovali ste si už vypínač Hue Tap switch?
Ak si nie ste inštaláciou istí, prečítajte si príručku dodanú s vypínačom Hue Tap switch.
Nastavenie vypínača Hue Tap switch
- Otvorte aplikáciu Hue.
- Prejdite na kartu Nastavenia a ťuknite na možnosť Príslušenstvo.
4. Ťuknite na položku Pridať príslušenstvo.
4. Ťuknite na možnosť Hue Tap switch a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Len čo aplikácia Hue nájde vypínač Hue Tap switch, budete môcť vybrať, ktorú miestnosť alebo zónu ovláda vypínač Hue Tap switch, a aj to, akú majú tlačidlá funkciu.
Potrebujete pomoc?
Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením vypínača Hue Tap switch, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.
Vypínač Hue Tap switch – časté otázky >