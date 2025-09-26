Support
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Välkommen in i en värld av smart belysning med denna Philips Hue Essential-ljuskälla, i fullfärg och reglerbart vitt ljus som du enkelt kan justera från varmt och mysigt till svalt vitt ljus. Skapa den perfekta stämningen med smidig dimring, miljontals färger och ett bibliotek av ljusscener som våra experter tagit fram – eller skapa din egen! Kompatibel med alla Philips Hue-produkter.

Produktfördelar

  • Upp till 806 lumen
  • Varmt till kallvitt (2200-6500K)
  • Dimbar till 2%​ ljusstyrka
  • Essential Color
  • Styr med användning av app eller röst
Jämför ljuskällorna Hue Essential och Hue LED

Hue Essential

Hue

Ljusflöde

806 lumen
Alternativ med 810, 1100, 1600 lumen

Precisionsfärg Chromasync™

Nej
Ja

Dimbar

Låg dimring till 2% ljusstyrka
Ultralåg dimring till 0,2% ljusstyrka

Färgtemperaturintervall

Essential-vitt (2 200-6 500 K)
Fullspektrum dagsljus (1000-20000K)

Vi rekommenderar...

Nyhet
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8 W – 4-pack

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8 W – 4-pack

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

699,00 kr

Nyhet
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
Förberedd för Hue Sync och MotionAware™
Ger dig kontroll i hela hemmet
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Kampanj
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

699,00 kr

Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Hue White and color ambiance

Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1269,00 kr

Kampanj
Slim infälld belysning 90 mm

Hue White and color ambiance

Slim infälld belysning 90 mm

Tunn profil för rum med lågt i tak
Upp till 1000 lumen
90 mm
Vitt och färgat ljus

2879,00 kr

Kampanj
Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Hue White ambiance

Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Varmt till kallvitt ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

579,00 kr

Kampanj
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

289,00 kr

Kampanj
Lightstrip Plus, 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus, 2 meter

Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

Kampanj
Smart plug

Hue

Smart plug

Anslut vilken lampa som helst till ditt Hue-system
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

419,00 kr

Kampanj
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

259,00 kr

Nyhet
Essential startpaket: 3 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Hue White and color ambiance

Essential startpaket: 3 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Upp till 806 lumen
Essential färgad lampa
Låg dimring till 2 %
Hue Bridge ingår

1039,00 kr

Kampanj
Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Inbyggda LED-lampor
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1849,00 kr

Kampanj
Signe gradient golvlampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient golvlampa

Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

3799,00 kr

Endast i Philips Hue-shop
Tap dial switch mini

Tillbehör

Tap dial switch mini

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

579,00 kr

A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (2-pack)

Hue White and color ambiance

A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (2-pack)

Upp till 806 lumen*
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1159,00 kr

Två vänner i en soffa under det rosa skenet från en smart lampa från Philips Hue.

Kom igång med smart belysning

Det är det mest avancerade, intuitiva och roliga sättet att lysa upp ditt hem både inifrån och ut. Skapa ditt system utifrån ett urval smarta ljuskällor, lampor, utomhusbelysning och tillbehör. Lås upp alla funktioner med en smart ljushubb av typen Hue Bridge eller Bridge Pro och konfigurera och styr allt via Hue-appen. Njut av automatiseringar, synkronisera med TV, spel och musik, lås upp smart hemsäkerhet, styrning när du är borta hemifrån och mycket mer!

En jämförelse mellan två smarta Hue lampor – den ena lyser rosa och den andra har ett varmvitt ljus.

Skapa den perfekta atmosfären

Med 8 miljoner färger och flera toner av varmt till kallt vitt ljus att välja mellan kan du skapa den perfekta stämningen för allt du gör både inomhus och utomhus. Välj en av våra färgglada, skräddarsydda ljusscener (eller designa din egen!), arbeta eller slappna av till den optimala tonen av vitt ljus, eller låt dina lampor glittra som stjärnorna för de där extra speciella stunderna.

En jämförelse av två smarta Hue lampor i ett sovrum – den ena är dimrad till en mysig ljusstyrka på 2 %, och den andra lyser starkt på 100 %.

Smidig dimring

Traditionella ljuskällor behöver en speciell strömbrytare med dimmer som kopplas till ditt hems elnät. Med smarta lampor är dimning inbyggd – Hue-appen, smarta strömbrytare och till och med din röst kan dimma dina lampor direkt och smidigt till låga nivåer.

Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge smarta belysningskontrollsystem för hemmet.

Få allt med en Bridge

Hue Bridge och en Bridge Pro ger tillgång till en omfattande uppsättning avancerade smarta belysningsfunktioner. I dessa ingår coola ljuseffekter, surroundbelysning som kan synkas med hemmets underhållningssystem, Hue Secure för hemsäkerhet som integrerar lampor och kameror, röstkontroll med smarta assistenter, samt en hel del snillrik automation. Bridge Pro är vår mest avancerade Smart Light Hub som ger dig fler funktioner och möjligheten att använda fler lampor och som dessutom är snabbare.

Hue-support

Hittar du inte svaret du letade efter?

Specifikationer

Lampans egenskaper

  • Dimbar

    Ja

Storlek

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

