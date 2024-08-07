探索

飞利浦Hue 应用程序

实现掌心极致智能灯具控制。

 

新设计，新体验

选择如何设置您的系统

无论您的灯具使用蓝牙还是 Hue 桥接器，都可以使用同一个应用程序，也可后期添加 Hue 桥接器。

了解工作原理
功能丰富

日常轻松控制

设置场景、将房间的灯光调暗和调亮以及打开和关闭您的灯具 — 在一个屏幕上即可完成所有操作。

性能提升

管理您的灯具

将灯具分组成房间和区域以便于访问。为楼上的每间卧室创建房间，然后创建区域以控制整个楼层。

Hue 场景库：个人、专业照明

浏览热门场景，将房间内的灯具设置为不同颜色和亮度，即时营造理想氛围。不知道从何处开始？请尝试爱好者喜爱的一些场景，比如北极光或草原日落。

专家精心设计

专家精心设计

Hue 场景库中的每个场景都由照明设计师精心打造。在家中打造专业照明效果！

按类别浏览

按类别浏览

在一个屏幕上使用 Hue 场景库查看每个场景，您可以按风格和每个场景营造的感受进行选择。

创建自定义场景

创建自定义场景

使用自己的图片或使用自定义颜色和亮度从头开始设计，然后保存这些场景以供随时使用。

飞利浦Hue 应用程序

在一个应用程序中探索智能照明的无限可能。

在 App Store 中下载 在 Google Play 中获取 download.apk.store

个性化的自动操作

您可以设定照明时间，通过自定义设置，在一天中的任何时间开灯和关灯，让照明适合您的日常生活。

创建个性化程序

创建个性化程序

将您的灯具设置为在自定义时间或在日出和日落时打开和关闭。在厨房享受温馨早餐时，灯光变亮；晚上在客厅放松休息时，灯光变暗。

自然入睡和醒来

自然入睡和醒来

借助入睡和唤醒自动化功能，您可以让灯具在您渐渐入睡时自动变暗，并在早晨柔和地变亮。

热情欢迎您回家

热情欢迎您回家

让您的灯具在您到达时打开，在离开时关闭。有人在家？应用程序知道要打开灯具。

创建房间和区域

同步您的智能灯具

让灯光随着屏幕上的内容或声音闪烁、舞动、变暗、变亮和变幻颜色！转到 Hue 应用程序中的“同步”选项卡，将灯具与飞利浦Hue HDMI 声光同步器或 Spotify 同步。

了解背景照明
创建房间和区域

使用 Hue 桥接器解锁所有功能

Hue 桥接器是一个智能照明中心。它存储您的所有自定义设置，同时让您可以访问自动化、远程控制等功能。

探索 Hue桥接器
前所未有的直观界面

添加开关和感应器

在 Hue 应用程序中对智能按钮、开关和感应器进行设置和编程，并随时更改它们的设置。

探索 Hue开关和感应器

配合飞利浦Hue 使用

Hue 应用程序与主要的智能家居平台无缝集成，让您可以配合使用您喜爱的智能设备。

HomeKit

HomeKit

在 Hue 应用程序中设置灯具，使其自动与 HomeKit 同步，从而更轻松地进行集成和控制。

快捷方式

快捷方式

在 Shortcuts 应用程序中创建智能照明快捷方式，然后在 iPhone 主屏幕的微件中访问这些快捷方式。

Android 微件

Android 微件

在 Android 手机的主屏幕使用微件可即时控制灯具，让您可以更加快捷地设置您喜欢的场景！

查看与 Hue 一起使用的产品

了解 Hue

常见问题解答

常见问题解答

查看 Hue 应用程序相关问题的解答，从设置到自定义等方面，一应俱全。

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发行说明

发行说明

获取有关推出飞利浦Hue 应用程序时最新更新的详细信息。

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Hue 的工作原理

Hue 的工作原理

获取有关飞利浦Hue 智能照明工作原理、蓝牙或 Hue 桥接器之间区别的信息。

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*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。 