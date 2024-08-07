实现掌心极致智能灯具控制。
实现掌心极致智能灯具控制。
设置场景、将房间的灯光调暗和调亮以及打开和关闭您的灯具 — 在一个屏幕上即可完成所有操作。
将灯具分组成房间和区域以便于访问。为楼上的每间卧室创建房间，然后创建区域以控制整个楼层。
浏览热门场景，将房间内的灯具设置为不同颜色和亮度，即时营造理想氛围。不知道从何处开始？请尝试爱好者喜爱的一些场景，比如北极光或草原日落。
Hue 场景库中的每个场景都由照明设计师精心打造。在家中打造专业照明效果！
在一个屏幕上使用 Hue 场景库查看每个场景，您可以按风格和每个场景营造的感受进行选择。
使用自己的图片或使用自定义颜色和亮度从头开始设计，然后保存这些场景以供随时使用。
您可以设定照明时间，通过自定义设置，在一天中的任何时间开灯和关灯，让照明适合您的日常生活。
将您的灯具设置为在自定义时间或在日出和日落时打开和关闭。在厨房享受温馨早餐时，灯光变亮；晚上在客厅放松休息时，灯光变暗。
借助入睡和唤醒自动化功能，您可以让灯具在您渐渐入睡时自动变暗，并在早晨柔和地变亮。
让您的灯具在您到达时打开，在离开时关闭。有人在家？应用程序知道要打开灯具。
让灯光随着屏幕上的内容或声音闪烁、舞动、变暗、变亮和变幻颜色！转到 Hue 应用程序中的“同步”选项卡，将灯具与飞利浦Hue HDMI 声光同步器或 Spotify 同步。
Hue 应用程序与主要的智能家居平台无缝集成，让您可以配合使用您喜爱的智能设备。
在 Hue 应用程序中设置灯具，使其自动与 HomeKit 同步，从而更轻松地进行集成和控制。
在 Shortcuts 应用程序中创建智能照明快捷方式，然后在 iPhone 主屏幕的微件中访问这些快捷方式。
在 Android 手机的主屏幕使用微件可即时控制灯具，让您可以更加快捷地设置您喜欢的场景！