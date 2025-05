Nastavte světla tak, aby vás uvítala doma

Vychutnejte si pohodlí automatického rozsvícení světel při příchodu domů a zhasnutí při odchodu. Při vybalování auta i vstupu do domu vás doprovodí vždy to správné světlo. Jednoduše pro ovládání všech světel nastavte aplikaci Hue do režimu Domov, resp. Mimo domov. Nebo ji nechte světla ovládat podle vaší polohy, bez stisknutí jediného tlačítka. Je to tak jednoduché.