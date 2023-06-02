Postupujte podle této jednoduché příručky a objevte kouzlo Philips Hue. Nepotřebujete instalovat nové kabely ani volat elektrikáře.
Proveďte tyto 4 jednoduché kroky
Krok 1
Sežeňte si výrobek Hue
K dispozici s mnoha různými typy patic a rozsahy světelných efektů. Od regulovatelných bílých světel až po nastavitelná bílá a barevná světla.
Krok 2
Napájejte svůj světelný zdroj
Pokud máte základní sadu, našroubujte žárovky do stávajících svítidel a zapněte vypínač. U jiných světel Philips Hue stačí světla zapojit a zapnout. Jednoduché.
Krok 3
Připojte se k Bridge
Zapojte Bridge a ten se automaticky zapne. Připojte ho k Wi-Fi routeru pomocí dodaného síťového kabelu. Vyčkejte, až se všechna tři světla rozsvítí, načež můžete pokračovat.
Krok 4
Stáhněte aplikaci Philips Hue
Přejděte do obchodu App Store nebo Google Play Store a stáhněte si aplikaci. Ujistěte se, že je váš telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi, ke které je připojen Bridge. Najděte v aplikaci svá světla Hue a užívejte si Philips Hue!
Užitečné tipy do začátku
Tip pro ovládání
Nezapomeňte nástěnný vypínač
Ujistěte se, že vaše vypínače zůstávají zapnuté, aby bylo zachováno připojení ke světlům Philips Hue. Vedle vypínače nebo nad něj můžete také umístit stmívač Dimmer switch, díky kterému nebudete muset světla nikdy vypínat.
Tip pro místnosti
Začněte s obývacím pokojem nebo ložnicí
Seznamte se s možnostmi systému Philips Hue. Když začínáte, doporučujeme vám se zaměřit na oblast, která je pro vás nejzajímavější, například obývací pokoj nebo ložnici. Svůj systém můžete kdykoli později rozšířit do dalších místností a užívat si Philips Hue ještě více.
Seznamte se s celou řadou
U Philips Hue najdete dokonalé světlo do obývacího pokoje, kuchyně, koupelny i na zahradu.
Jsme tu, abychom vám pomohli
Máte nějaký dotaz nebo potřebujete s něčím poradit? Projděte si nejčastější dotazy, podívejte na videa s návody nebo se telefonicky či e-mailem spojte s oddělením podpory. Vždy vám rádi pomůžeme.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.