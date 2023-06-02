Podpora
Začněte používat Philips Hue

Začněte používat Philips Hue

Zjistěte více o světlech Philips Hue a o tom, jak je nainstalovat. Získejte užitečné tipy a využijte svá první světla chytré domácnosti naplno.

Proveďte tyto 4 jednoduché kroky

Postupujte podle této jednoduché příručky a objevte kouzlo Philips Hue. Nepotřebujete instalovat nové kabely ani volat elektrikáře.

Krok 1

Sežeňte si výrobek Hue

K dispozici s mnoha různými typy patic a rozsahy světelných efektů. Od regulovatelných bílých světel až po nastavitelná bílá a barevná světla.

Krok 2

Napájejte svůj světelný zdroj

Pokud máte základní sadu, našroubujte žárovky do stávajících svítidel a zapněte vypínač. U jiných světel Philips Hue stačí světla zapojit a zapnout. Jednoduché.

Hue Bridge

Krok 3

Připojte se k Bridge

Zapojte Bridge a ten se automaticky zapne. Připojte ho k Wi-Fi routeru pomocí dodaného síťového kabelu. Vyčkejte, až se všechna tři světla rozsvítí, načež můžete pokračovat.

Aplikace Hue

Krok 4

Stáhněte aplikaci Philips Hue

Přejděte do obchodu App Store nebo Google Play Store a stáhněte si aplikaci. Ujistěte se, že je váš telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi, ke které je připojen Bridge. Najděte v aplikaci svá světla Hue a užívejte si Philips Hue!

Užitečné tipy do začátku

Tip pro ovládání

Nezapomeňte nástěnný vypínač

Ujistěte se, že vaše vypínače zůstávají zapnuté, aby bylo zachováno připojení ke světlům Philips Hue. Vedle vypínače nebo nad něj můžete také umístit stmívač Dimmer switch, díky kterému nebudete muset světla nikdy vypínat.

Tip pro místnosti

Začněte s obývacím pokojem nebo ložnicí

Seznamte se s možnostmi systému Philips Hue. Když začínáte, doporučujeme vám se zaměřit na oblast, která je pro vás nejzajímavější, například obývací pokoj nebo ložnici. Svůj systém můžete kdykoli později rozšířit do dalších místností a užívat si Philips Hue ještě více.

 

Řada Hue

Seznamte se s celou řadou

U Philips Hue najdete dokonalé světlo do obývacího pokoje, kuchyně, koupelny i na zahradu.

Jsme tu, abychom vám pomohli

Máte nějaký dotaz nebo potřebujete s něčím poradit? Projděte si nejčastější dotazy, podívejte na videa s návody nebo se telefonicky či e-mailem spojte s oddělením podpory. Vždy vám rádi pomůžeme.

