Naše aplikace pro chytré osvětlení jsou ke stažení zdarma, snadno se používají a nabízejí všechny funkce, které se vám na systému Philips Hue líbí.
Ovládání světel pomocí telefonu
Oficiální aplikace Philips Hue
Aplikace Hue
Pomocí Hue aplikace můžete všechna svá světla Philips Hue ovládat přes Bridge nebo Bluetooth. Jako hlavní aplikace pro systém Philips Hue vám umožňuje zapínat a vypínat světla, vytvářet automatizace a časovače, synchronizovat světla s televizorem nebo hudbou, ovládat váš bezpečnostní systém chytré domácnosti a přidáním zařízení Hue Bridge dokonce upgradovat váš systém Bluetooth.
Desktopová aplikace Hue Sync
Desktopová aplikace Hue Sync byla vytvořena speciálně pro počítače. Tato aplikace, oblíbená mezi hráči, spáruje vaše barevná světla Philips Hue s čímkoli, co hrajete na obrazovce počítače.
Aplikaci Hue Sync si můžete stáhnout pouze do počítače
Aplikace Hue Sync TV
Pomocí aplikace Hue Sync TV můžete synchronizovat světla ve svém domácím kině s čímkoli, co sledujete na televizoru – bez ohledu na způsob přehrávání. K dispozici na televizorech Samsung z roku 2022 a novějších (v určitých regionech).¹
Poznejte světla Hue
1. K dispozici na televizorech Samsung QLED z roku 2022 a novějších řady Q60 nebo vyšší (podpora pro Q700 bude k dispozici brzy). Pokud váš televizor podporuje aplikaci Hue Sync TV a je z podporovaného regionu, zobrazí se při vyhledávání v nabídce aplikací. Případně se podívejte do technických specifikací svého modelu televizoru na webu www.samsung.com.