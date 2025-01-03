Philips Hue systém byl vytvořen s cílem obohatit a zdokonalit vaše oblíbené životní zážitky prostřednictvím chytrého osvětlení. Jeho fungování je jedinečné a inovativní. Ale pojďme se na to podívat od začátku, protože Philips Hue znamená mnohem víc než jen chytré žárovky.
Tři věci, které budete potřebovat pro své chytré osvětlení
I když je chytré osvětlení Philps Hue plné funkcí, jeho nastavení je velmi jednoduché. Díky tomu bude fungovat v každé domácnosti. Tyto tři věci budou tvořit základ vašeho vlastního chytrého osvětlení.
1. Hue Bridge
Co je Philips Hue Bridge? Je to srdce a zároveň mozek vašeho systému chytrého osvětlení. Jeho připojením k Wi-Fi routeru odemknete všechny funkce, které Philips Hue nabízí.
Pokročilé ovládání světel
Customize how, where, and when you use your lights — at home or even away. The Bridge allows you to control your lights from anywhere in the world, as long as you have the Philips Hue app and an internet connection.
Intuitivní, spolehlivá technologie
Technologie Zigbee zajišťuje okamžitou odezvu a velmi stabilní připojení. Každé světlo Philips Hue je také vybaveno čipem Zigbee, které pak vytváří síť mesh, takže je můžete nainstalovat kdekoli v domácnosti nebo blízkém okolí bez ztráty spojení.
Vždy aktuální
Hue Bridge často aktualizujeme, takže je váš systém bezpečný a připravený na budoucnost. Přestože je Bridge vybavený spoustou funkcí, jeho instalace je jednoduchá – stačí ho připojit k napájení a Wi-Fi routeru a bude připravený.
Automatizace světel
Můžete si libovolně naplánovat zapínání a vypínání světel. Vytvoříte si automatizaci a Hue Bridge si bude pamatovat, jaké akce mají vaše světla provádět, když se vracíte domů, odcházíte z domova, vstáváte nebo jdete spát.
Co dalšího umožňuje Philips Hue Bridge?
2. Aplikace
Aplikace Philips Hue je řídicím centrem vašeho systému chytrého osvětlení: umožňuje ovládat světla, vytvářet automatizace, nastavit hlasové ovládání, uspořádat světla do různých místností a zón a mnoho dalšího.
3. Světla
Philips Hue znamená víc než jen chytré žárovky. Svou domácnost můžete uvnitř i venku vybavit stolními, stojacími či nástěnnými svítidly, světelnými pásy a dalšími prvky. Máme nejširší a stále se rozšiřující nabídku produktů chytrého osvětlení.
Technologie
Používáme pouze prověřené technologie. Pozvali jste nás k sobě domů a to nás zavazuje k dodržování nejvyšších standardů.
Zigbee
Díky čipům v chytrých světlech náš systém tvoří síť mesh. Ta se s každým přidáním další žárovky nebo svítidla rozšiřuje a také proto není pro systém Hue problém ani chytré venkovní osvětlení.
Matter
Představuje nový standard pro propojená zařízení. Pokud máte Hue Bridge, můžete svá světla a příslušenství Hue připojit přes Matter.
Bluetooth
Světla Philips Hue je také možné připojit prostřednictvím Bluetooth, takže si můžete užívat některé z těchto intuitivních vlastností i na studentské koleji, v zahradním altánu, ve vašem oblíbené kempu nebo kdekoli jinde, kde nemáte k dispozici router.
Možnosti ovládání světel
Vytvořte si chytrou domácnost podle svých představ pomocí chytrého příslušenství a chytrých domácích asistentů.
Hlasové ovládání
Do své sestavy chytrého osvětlení můžete přidat také Amazon Alexa, Google Assistant nebo Apple Home a Siri a ovládat pak světla jednoduchými hlasovými příkazy.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.