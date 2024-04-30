Vytvořte si chytrou domácnost, která reaguje na každý váš příkaz – stačí říct jediné slovo.
Philips Hue a Google Asistent
Chytřejší a jasnější Google Asistent
Využijte svou chytrou domácnost na maximum
Ať už rozsvěcujete světla, nebo se ukládáte ke spánku, Philips Hue a Google Asistent se spojili, aby vaše chytrá domácnost bude pracovat za vás.
Ovládejte světla hlasem
Ovládejte světla Philips Hue – nebo dokonce zařízení Hue sync box – hlasem prostřednictvím aplikace Google Asistent.
Snadné usínání a přirozené probouzení
Automatizujte světla v ložnici pomocí příkazů pro jemné usnutí i probouzení. Světla pomalu ztlumte před spaním, nebo si nastavte svůj osobní východ slunce a probouzejte se s přirozeným světlem.
Vyberte, jak systém nastavíte
Ovládejte kompletní spektrum inteligentního osvětlení přes Bridge. Nebo se vám Bridge do bytu nehodí? Pak můžete přes Bluetooth ovládat až 10 světel v místnosti.
Získat Google Nest
Navštivte obchod Google Store a najděte reproduktory a displeje kompatibilní s aplikací Asistent Google, například Google Nest Mini, Google Nest Hub a Google Nest Hub Max.