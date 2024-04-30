Podpora

Philips Hue a Google Asistent

Vytvořte si chytrou domácnost, která reaguje na každý váš příkaz – stačí říct jediné slovo.

Chytřejší a jasnější Google Asistent

Využijte svou chytrou domácnost na maximum

Ať už rozsvěcujete světla, nebo se ukládáte ke spánku, Philips Hue a Google Asistent se spojili, aby vaše chytrá domácnost bude pracovat za vás.

Muž na pohovce sleduje televizi s prostorovým osvětlením a na odkládacím stolku vedle něj stojí inteligentní reproduktor

Ovládejte světla hlasem

Ovládejte světla Philips Hue – nebo dokonce zařízení Hue sync box – hlasem prostřednictvím aplikace Google Asistent.

Snadné usínání a přirozené probouzení

Automatizujte světla v ložnici pomocí příkazů pro jemné usnutí i probouzení. Světla pomalu ztlumte před spaním, nebo si nastavte svůj osobní východ slunce a probouzejte se s přirozeným světlem.

 

Muž a žena vcházejí do domu, kde je inteligentní reproduktor

Vyberte, jak systém nastavíte

Ovládejte kompletní spektrum inteligentního osvětlení přes Bridge. Nebo se vám Bridge do bytu nehodí? Pak můžete přes Bluetooth ovládat až 10 světel v místnosti.

Nastavení Philips Hue a Google Asistent

Jak na to

Nastavte světla Philips Hue v aplikaci Google Home podle tohoto návodu.

Google Nest

Získat Google Nest

Navštivte obchod Google Store a najděte reproduktory a displeje kompatibilní s aplikací Asistent Google, například Google Nest Mini, Google Nest Hub a Google Nest Hub Max.

