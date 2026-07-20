Vytvořte si kouzelnou atmosféru, ať už jste doma, nebo venku.
Co umí systém chytré domácnosti Philips Hue
S chytrými světly Philips Hue, Bridge a aplikací Philips Hue máte k dispozici systém chytrého osvětlení, který nabízí mnohem víc než jen zapínání a vypínání světel.
Co (to) umí
Automatizovat vaše světla, přidávat chytrá příslušenství, synchronizovat vaše světla s obrazovkou – Philips Hue je nabitý funkcemi, díky kterým je chytré osvětlení výjimečné.
Jak to funguje
Co je to Bridge a proč ho potřebujete? Podívejte se, jak Philips Hue funguje – a jak snadné je s ním začít.
...a co všechno s Philips Hue zvládnete
Philips Hue vám přináší více výhod, než jste si mysleli: počínaje jednoduchým navozením nálady až po vytvoření úžasných zážitků, které vás pohltí - při sledování televize, hraní her nebo poslechu hudby.
Kompatibilní s Philips Hue
Systém Philips Hue je kompatibilní s nespočtem dalších zařízení, platforem a asistentů pro chytrou domácnost, aby vám pomohl zpříjemnit život.