Smart lighitng and smart home security

Chytré osvětlení Philips Hue

Vytvořte si kouzelnou atmosféru, ať už jste doma, nebo venku.

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Co umí systém chytré domácnosti Philips Hue

S chytrými světly Philips Hue, Bridge a aplikací Philips Hue máte k dispozici systém chytrého osvětlení, který nabízí mnohem víc než jen zapínání a vypínání světel.

Smart lights features

Co (to) umí

Automatizovat vaše světla, přidávat chytrá příslušenství, synchronizovat vaše světla s obrazovkou – Philips Hue je nabitý funkcemi, díky kterým je chytré osvětlení výjimečné.

Vlastnosti chytrých světel
How smart lights work

Jak to funguje

Co je to Bridge a proč ho potřebujete? Podívejte se, jak Philips Hue funguje – a jak snadné je s ním začít.

Jak fungují chytrá světla
Atmosféra harmonizovaná

...a co všechno s Philips Hue zvládnete

Philips Hue vám přináší více výhod, než jste si mysleli: počínaje jednoduchým navozením nálady až po vytvoření úžasných zážitků, které vás pohltí - při sledování televize, hraní her nebo poslechu hudby. 

Prozkoumejte všechny výhody chytrého osvětlení

Kompatibilní s Philips Hue

Systém Philips Hue je kompatibilní s nespočtem dalších zařízení, platforem a asistentů pro chytrou domácnost, aby vám pomohl zpříjemnit život.

Co funguje s Philips Hue