Vyšperkujte svoje herní doupě pestrobarevným světlem, které vytváří přechody a svižně reaguje. Když si na zadní stranu 32- až 34palcového monitoru pomocí dodaných držáků připevníte Play gradient lightstrip, můžete se pustit do synchronizace a využít počítačovou aplikaci Hue Sync k tomu, aby světlo reagovalo na to, co se odehrává na obrazovce. Hue Bridge je součástí balení.