Gunakan Alexa untuk mengontrol lampu dengan suara Anda dan buat otomatisasi kustom dengan semua perangkat pintar di rumah Anda.
Hal-hal yang Anda perlukan
Pastikan Anda memiliki semua yang diperlukan untuk menghubungkan Philips Hue ke Alexa.
Lampu Philips Hue
Semua lampu Philips Hue dapat dihubungkan dan dikontrol dengan Amazon Alexa.
Perangkat yang kompatibel dengan Alexa
Baik Anda memilih layar maupun speaker, Anda memerlukan perangkat cerdas yang berfungsi dengan Alexa.
Aplikasi Alexa
Pastikan Anda telah mengunduh aplikasi Alexa ke perangkat seluler Anda.
Hue Bridge (untuk fungsionalitas penuh)
Meskipun Anda dapat menghubungkan Philips Hue ke Alexa dengan Bluetooth, Hue Bridge membuka lebih banyak fitur.
Hal-hal yang perlu Anda lakukan
Ada dua cara untuk menghubungkan lampu Hue ke Alexa, tergantung apakah Anda ingin terhubung dengan Hue Bridge atau Bluetooth. Jika Anda terhubung dengan Hue Bridge, Anda akan otomatis terhubung melalui Matter.
Atur dengan Bridge
- Buka aplikasi Amazon Alexa.
- Di tab Lainnya, ketuk Keterampilan & Game.
- Ketuk ikon cari di sudut kanan atas.
- Ketik "Philips Hue" di bilah pencarian. Ketuk keterampilan Hue.
- Ketuk Aktifkan untuk menggunakan.
- Anda akan diarahkan ke halaman akun Philips Hue. Masuk ke akun Anda.
- Pilih Hue Bridge yang ingin Anda tautkan, lalu ketuk Berikutnya.
- Ketuk Setuju dan lanjutkan.
- Ketuk Tutup.
Mengonfigurasi Philips Hue dengan Bluetooth
- Nyalakan lampu pintar Philips Hue. Jika Alexa atau aplikasi Alexa mengatakan, "Lampu baru ditemukan", perangkat siap digunakan.
- Jika perangkat Echo tidak menemukan lampu, ucapkan, “Alexa, temukan perangkat”. Setelah lampu ditemukan, ucapkan, “Alexa, nyalakan lampu pertama”.
Cukup katakan, "Alexa..."
Setelah Anda menghubungkan Philips Hue ke Alexa, uji perintah suara populer ini!
"Nyalakan lampu."
"Matikan lampu di kamar tidur."
"Nyalakan lampu baca."
"Ubah ruang tamu menjadi ungu."
"Atur aurora Arktik di dapur."
"Redupkan lampu hingga 30%."
Tanya jawab
Apakah Philips Hue kompatibel dengan Amazon Alexa?
Apakah Philips Hue kompatibel dengan Amazon Alexa?
Perangkat Amazon Alexa mana yang dapat saya gunakan untuk mengontrol lampu Philips Hue saya?
Perangkat Amazon Alexa mana yang dapat saya gunakan untuk mengontrol lampu Philips Hue saya?
Mengapa lampu Philips Hue saya tidak muncul di app Amazon Alexa?
Mengapa lampu Philips Hue saya tidak muncul di app Amazon Alexa?
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