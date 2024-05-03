Hue ブリッジの背後にあるテクノロジーは高度ですが、設定は簡単です。ルーターがあるご家庭であればどこでも利用できるので、接続するだけで使い始めることができます。さらにうれしいことに、設定が必要なのは一度だけです。Hue ブリッジは目に付かない場所にあり、気にも留まりませんが、そのおかげで照明を思いのままにコントロールできます。