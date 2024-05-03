Philips Hue を使用すると、スマートな機能が利用できるようになるだけでなく、シームレスに連携するスマート ホーム設定が実現します。
Philips Hue でできること
ご自宅をこれまで以上にスマートに
自動調光。簡単なカスタマイズ。スマートアクセサリーの接続。これらの機能をどのように使う場合でも、これまでよりはるかに暮らしが便利になります。
どこからでも照明をコントロール
スマート照明システムのすべての機能にアクセスし、世界中のどこからでも照明を安全にコントロールできます。必要なのはインターネット接続だけです。
高度な照明のコントロール
自動的に点灯・消灯するよう、自由に設定できます。照明の効果で自然に目が覚めたり、入眠しやすくなります。Philips Hue が照明をコントロールするので、自分で操作する必要がありません。
ワイヤレス アクセサリーの接続
ディマースイッチ、モーション センサー、ダイヤル スイッチ、スマート ボタンなどを追加してカスタマイズできます。セットアップ (そしてライフスタイル) に合わせて調整し、システムを思う存分自分好みにコントロールしましょう。
お気に入りのスマート ホーム アシスタントの接続
セットアップをスマート ホーム アシスタントと組み合わせて、音声コマンドで照明をコントロールできます。「ライトをつけて！」と一言話しかけるだけです。
コレクションの拡張
スマート照明は家の中だけでなく、屋外にも設置できます。屋外用スポットライト、ブラケット照明やテープライトなどで、Philips Hue コレクションを拡張しましょう。
直感的なシステム、信頼性の高いテクノロジー
Hue ブリッジを使うと、直感的な機能と最新のテクノロジーによりシステムを最新の状態に保ち、製品をシームレスに連携させることができます。他にも何ができるのか、その仕組みとともに見てみましょう。
自動アップデート
Hue ブリッジが自動的に更新されるだけでなく、Philips Hue 製品も自動的に更新されます。そのため、セキュリティやスマート機能など、常に最新のものを利用できます。
信頼性の高いテクノロジー
Philips Hue 製品には Zigbee チップが搭載されており、瞬時の応答時間と非常に安定した接続と連動できます。システムはこのチップを使用してメッシュ ネットワークを構築し、ライトをひとつ追加するたびに通信範囲を拡張することができます。
Wi-Fi の遅延なし
スマート照明システムは Zigbee 接続を使用するため、照明のコントロールによってインターネット接続が滞ることはありません。
すべての設定を 1 か所で
インターネット プロバイダーを変更したり、ルーターを交換したりする場合でも、設定は Hue ブリッジに保存されているため、新しいルーターに接続するだけで済みます。ライトを再度設定する必要はありません。
簡単なセットアップ、簡単なコントロール
Hue ブリッジの背後にあるテクノロジーは高度ですが、設定は簡単です。ルーターがあるご家庭であればどこでも利用できるので、接続するだけで使い始めることができます。さらにうれしいことに、設定が必要なのは一度だけです。Hue ブリッジは目に付かない場所にあり、気にも留まりませんが、そのおかげで照明を思いのままにコントロールできます。
最高のスマート ホームの連携
Philips Hue は、他の無数のスマート ホーム デバイス、プラットフォーム、アシスタントに対応しており、暮らしをますます便利にします。
スマート照明を最大限に活用
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。