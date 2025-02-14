Apple Home で Philips Hue を設定する方法

Philips Hue アプリを開き、[設定] > [音声アシスタント] へと進みます。

[Siri & HomeKit] をタップします。

[設定] をタップします。

接続するホームを選択します。

Hueブリッジ本体の中央のボタンを押して接続します。

[コードをスキャンする] をタップして、Hueブリッジの背面にある HomeKit コードをスキャンします。