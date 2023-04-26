Philips Hue を Apple Home とペアリングすると、Siri を使って声でライトをコントロールできます。
どの Siri 音声コマンドが必要ですか。
トップ 10 の Philips Hue Siri コマンド
- 照明をつけて。
- 照明を消して。
- 下の階の照明を消して。
- リビング照明の明るさを最大にして。
- 下の階の明るさを 50% にして。
- リビングルームではどのライトが点灯していますか？
- 寝室の照明を青にして。
- おはよう。
- おやすみ。
- リビングルームの "読書" をオンにして。
Siri のカラー コマンド
- リビングの照明を青にして。
- 玄関の照明をゴールドにして。
- 照明をライムグリーンにして。
- ファミリー ルームの照明を紫にして。
- ベッドサイドのテーブルランプをピンクにして。
- キッチンの照明をオレンジにして。
Philips Hue のスマートライトには 1,600 万色があり、Siri でクリエイティブなカラーを設定できます。クリムゾン、サーモンピンク、ターコイズ、シアン、スカイブルー、マゼンタ、イエローグリーン、ラベンダーなど、より絶妙な色合いのカラーを選んで、自宅をもっとパーソナライズしてみましょう。
ライトレシピとシーンのコマンド
- キッチンの照明を、やる気を出すに設定して。
- リビングルームで洋上の夜明けをつけて。
- 書斎をサバンナの夕日に設定して。
- DENでオータム ゴールドをつけて。
- 寝室を青い珊瑚礁に設定して。
日常の活動やシーンに合わせた色の組み合わせで最適な照明が選べるように、照明デザイナーが手掛けた多様なカラーのライトレシピを、音声コマンドを使って設定できます。各種コマンドを使用する前に、HomeKit で使いたいシーンを保存してください。
Hue sync box コマンド
- Hue sync box をつけて。
- Hue sync box を消して。
- Hue sync box を開始して。
- Hue sync box を停止して。
- Hue sync box を PlayStation 4 に設定して。
- Hue sync box の強度を弱に設定して。
- Hue sync box の強度を中に設定して。
- Hue sync box の強度を高に設定して。
- Hue sync box の強度を最高に設定して。
- Hue sync box をゲーム/ビデオ/音楽に設定して。