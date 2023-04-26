Philips Hue 用の基本 Siri 音声コマンド

Philips Hue 用の基本 Siri 音声コマンド

Philips Hue を Apple Home とペアリングすると、Siri を使って声でライトをコントロールできます。

トップ 10 の Philips Hue Siri コマンド

  • 照明をつけて。
  • 照明を消して。
  • 下の階の照明を消して。
  • リビング照明の明るさを最大にして。
  • 下の階の明るさを 50% にして。
  • リビングルームではどのライトが点灯していますか？
  • 寝室の照明を青にして。
  • おはよう。
  • おやすみ。
  • リビングルームの "読書" をオンにして。

基本的な Siri コマンド

  • Hue ライトを全部探して。
  • デスクライトをつけて。
  • 下の階のライトは点灯中？
  • リビングを明るくして。

Siri のカラー コマンド

  • リビングの照明を青にして。
  • 玄関の照明をゴールドにして。
  • 照明をライムグリーンにして。
  • ファミリー ルームの照明を紫にして。
  • ベッドサイドのテーブルランプをピンクにして。
  • キッチンの照明をオレンジにして。

Philips Hue のスマートライトには 1,600 万色があり、Siri でクリエイティブなカラーを設定できます。クリムゾン、サーモンピンク、ターコイズ、シアン、スカイブルー、マゼンタ、イエローグリーン、ラベンダーなど、より絶妙な色合いのカラーを選んで、自宅をもっとパーソナライズしてみましょう。

ライトレシピとシーンのコマンド

  • キッチンの照明を、やる気を出すに設定して。
  • リビングルームで洋上の夜明けをつけて。
  • 書斎をサバンナの夕日に設定して。
  • DENでオータム ゴールドをつけて。
  • 寝室を青い珊瑚礁に設定して。

日常の活動やシーンに合わせた色の組み合わせで最適な照明が選べるように、照明デザイナーが手掛けた多様なカラーのライトレシピを、音声コマンドを使って設定できます。各種コマンドを使用する前に、HomeKit で使いたいシーンを保存してください。

Hue sync box コマンド

  • Hue sync box をつけて。
  • Hue sync box を消して。
  • Hue sync box を開始して。
  • Hue sync box を停止して。
  • Hue sync box を PlayStation 4 に設定して。
  • Hue sync box の強度を弱に設定して。
  • Hue sync box の強度を中に設定して。
  • Hue sync box の強度を高に設定して。
  • Hue sync box の強度を最高に設定して。
  • Hue sync box をゲーム/ビデオ/音楽に設定して。