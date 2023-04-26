日常の活動やシーンに合わせた色の組み合わせで最適な照明が選べるように、照明デザイナーが手掛けた多様なカラーのライトレシピを、音声コマンドを使って設定できます。各種コマンドを使用する前に、HomeKit で使いたいシーンを保存してください。