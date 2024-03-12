お持ちの Philips Hue スターター キットの種類に関係なく、セットアップは簡単です。電球、Hue Bridge、および付属のスマート ライト アクセサリーを集めて、スマート照明への旅を始めましょう。
セットアップ ガイド
スターター キットのセットアップ方法
スターターキットをセットアップする
- Hue アプリを App Store または Google Play ストアからダウンロードします。
- Hue アプリを開きます。スマートフォンを Hue Bridge と同じ Wi-Fi ネットワークに接続していることを確認してください。
- 画面の指示に従って、Hue Bridge をアプリに接続します。
- Hue Bridge が正常に接続されると、Hue アプリはライトを検索します。画面の指示に従ってセットアップを完了します。
- スターター キットにアクセサリーが付属している場合は、それらのアクセサリーを同時に簡単に追加できます。
サポートが必要な場合
スターター キットのセットアップについてさらにサポートが必要な場合は、FAQ を参照するか、Philips Hue のサポートにお問い合わせください。
*電球の仕様で「最大」と示されているルーメン数は、電球の最大ルーメン出力であり、2700 K (White 電球) または 4000 K (White Ambiance または White and Color Ambiance 電球) での輝度を表しています。明るさをもっと調べる。