スターター キットのセットアップ方法

お持ちの Philips Hue スターター キットの種類に関係なく、セットアップは簡単です。電球、Hue Bridge、および付属のスマート ライト アクセサリーを集めて、スマート照明への旅を始めましょう。

セットアップを開始する前に

  1. Hue Bridge をコンセントに差し込みます。
  2. 付属のイーサネット ケーブルを使用して、Hue Bridge を Wi-Fi ルーターに接続します。
Hue Bridge に接続

3. 最初の2つのライトが点灯するまで待ちます。

4. 電球をランプや照明器具に設置し、電源に接続されていることを確認します。

スターターキットをセットアップする

  1. Hue アプリを App Store または Google Play ストアからダウンロードします。
  2. Hue アプリを開きます。スマートフォンを Hue Bridge と同じ Wi-Fi ネットワークに接続していることを確認してください。
  3. 画面の指示に従って、Hue Bridge をアプリに接続します。
  4. Hue Bridge が正常に接続されると、Hue アプリはライトを検索します。画面の指示に従ってセットアップを完了します。
  5. スターター キットにアクセサリーが付属している場合は、それらのアクセサリーを同時に簡単に追加できます。

サポートが必要な場合

スターター キットのセットアップについてさらにサポートが必要な場合は、FAQ を参照するか、Philips Hue のサポートにお問い合わせください。 

